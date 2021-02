Kryeministri Rama vazhdon te publikojë në Instastory 100 arritjet e qeverisë në mandatin e tij te dytë. Siç duket dhe nga video që kryeministri ka publikuar në story, teksa jemi 60 ditë larg nga zgjedhjet e 25 prillit Rama ka publikuar një tjetër arritje që ka të bëjë me normën e papunësisë dhe rritjen ekonomike.

I ndërtuar në formë kuici, Rama ka shtruar pyetjen se sa do të zbresë norma e papunësisë me rritjen ekonomike të parashikuar në periudhën 2013-2023? Në videon pasardhëse Rama ka dhënë përgjigjen 8%, normë kjo e niveleve mesatare të BE.