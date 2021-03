“100 arritje në 100 ditë”/ Rama: Në qeverisje kemi sot 800% më shumë gra e vajza se në 2013

Kanë mbetur më pak se dy muaj nga dita e zgjedhjeve të 25 Prillit dhe Kryeministri Edi Rama ka publikuar në Instagramin e tij 100 arritje të qeverisë.

Së fundmi kryeministri Rama, me anë të një ‘story’ ka shktruar një pyetje në formë kuici në lidhje numrin e grave që janë në qeverisje krahasuar me vitin 2013. Sa gra e vajza janë në qeverisje sot më shumë senë vitin 2013?-pyet Rama. Në storyn pasardhës paraqitet edhe përgjigjja: Në kabinetin qeveritar shërbejne 9 gra e vajza nga vetëm 1 në vitin 2013. Fale besimit të dhënë gruas në postet më larta drejtues, sot Shqipëria rënditet ndër pesë vendet me barazinë gjinore më të madhe në botë.