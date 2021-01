Ish Kryeministri Sali Berisha është munduar të justifikohet se përse Garda e Republikës qëlloi mbi protestuesit e opozitës me urdhër të tij.

Berisha, teksa pranon se është ai urdhërdhënësi thotë se nëse do të pushtohej kryeministria atëherë Edi Rama me protestuesit do të merrte pushtetin ekzekutiv.

Pavarësisht se protestuesit ishin në largim nga bulevardi përballë kryeministrisë, Berisha mashtron kur thotë se kishte frikë se Rama do t’i merrte pushtetin.

Teksa kujtojmë faktin se Sali Berisha me tanke dhe armastim të rëndë, jo me cadra, mori kryeministrin dhe TV shtetëror në grushtin e shtetit të 14 shtatorit 1998, nuk e mori dot pushtetin duke qëndruar dhe plot 7 vite të tjera në opozitë. Nuk njeh pushtet të dalë nga dhuna SHBA e BE dhe këtë e di mirë Berisha, pavarësisht se kërkon të justifikohet!

“Ambasadori i SHBA, Arvizu më ka kërkuar të anuloj mitingun dhe unë kam pranuar. Nuk e anuloi Edi Rama mitingun.

Këtu ishte një zyrtar i lartë i DASH që na takoi. Rama refuzoi në mënyrë kategorike anulimin e mitingut. Rama kishte bërë gati valixhet dhe po nisej për në SHBA. I shkoi natën vonë një punonjëse dhe i tha mund të shkosh, por nuk të takon njeri.

Ata do hynin në kryeministri dhe menduan se do kishin një 14 Shtator, por unë nuk largohesha nga kryeministria. Ata u shprehën haptas se nuk kishin ambicie tjetër përveç pushtetit.

Nëse ata merrnin kryeministrisë, merrnin pushtetin ekzekutiv. Se nuk kishin nevojë të sulmonin Bamir Topin.

Kam ndjerë keqardhje kur kam parë ngjarjet në Kapitol Hill. Ai ishte një akt i shëmtuar që absolutisht synonte pushtetin.

Kjo sepse në atë moment në Kapitol Hill po certifikoheshin elektorët në prani të zëvendëspresidentit Mike Pence.

Si levë e fundit u përdor sulmi ndaj Kongresit dhe kongresmenëve. Një akt me përmasa të jashtëzakonshme. Por këto janë fakte të pamohueshme”, tha Berisha, duke tentuar të heqë paralele për ngjarje që nuk krahasohen.

/a.r