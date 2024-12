Në errësirën e natës, ai ngjitet në një anije përmes litarëve të ankorimit, hyn në bord në kërkim të parave dhe pas vjedhjeve të tij, largohet me biçikletë në një adresë të panjohur. Kush është Arben S., hajduti famëkeq i portit të Antëerp për dhjetë vjet?

Ishte inspektori Chris i policisë federale të transportit që e përmendi rastësisht në serinë VTM De Haven. “I specializuar në ngjitjen në litarët e anijes, shumë i shkathët, shumë i shpejtë. (…) Ka vite që ndodh kështu. Pastaj njeriu është në burg, ndalon për një kohë, ai lirohet dhe pastaj fillon përsëri.”

Ai burrë është Arben S., 42-vjeçari shqiptar. I njohur edhe si Elvis Marku, Arben Markai, Arben Marky, Ervis Marko ose Ervis Marko, pseudonime të ndryshme që ai përdor, secili me data të lindjes paksa të ndryshme. Ai nuk ka një adresë të përhershme, as nuk ka dokumente të vlefshme qëndrimi.

Arben S. mund të jetë ilegalisht në Belgjikë, por aty nuk është i huaj. Nga viti 2017 deri më tani, policia detare ka bërë 26 kallëzime ndaj tij, si për vjedhje ashtu edhe për tentativa. Në total ai është i lidhur me rreth dyzet fakte në dhjetë vitet e fundit.

Lista e tij e dënimeve është korresponduese. Dënimi më i fundit daton nga 5 qershori 2023. Më pas gjyqtari e dënoi Arben S. me 18 muaj burg. Gjashtë muaj më parë, kapiteni filipinas i anijes së mallrave ICS Silver Spirit kishte kapur “burrin e bardhë prej rreth 1,90 metrash me një pallto të zezë të gjatë” në kabinën e tij. Kur marinari thirri për ndihmë, Arben S. u largua me biçikletën e tij. Më pas kapiteni e njohu në fotot e policisë.

Që nga viti 2010, hajduti i anijeve ka marrë tashmë pesë dënime penale për vjedhje të rënda dhe tentativa. Për shembull, në dhjetor 2019 ai u dënua me 30 muaj burg për vjedhjen e parave dhe një iPhone në një anije dhe për rezistencë ndaj arrestimit duke përdorur “biçikletën e tij si armë”. “Duke pasur parasysh kokëfortësinë e të pandehurit, vetëm dënimi me burg është i përshtatshëm”, thuhej në vendim.

Në vitin 2017, ai kishte vuajtur tashmë dy vjet burg për disa vjedhje në bord, duke përfshirë 1,100 euro nga një pasagjer dhe 5,500 euro para transporti. Këtu ai iku sërish me biçikletën dhe u soll në mënyrë agresive gjatë arrestimit. I është konfiskuar biçikleta.

Arben S. është urdhëruar disa herë të largohet nga territori për shkak se nuk i ka dokumentet e sakta të qëndrimit, por çdo herë ai rishfaqet pas një kohe të shkurtër. “Ai pastron portin duke kërkuar për anije që janë lehtësisht të aksesueshme dhe më pas kryen vjedhje kabinash”, thuhet në vendimin e 2019-ës.

Sipas ekspertëve të portit, rreziqet e modus operandi të tij nuk mund të nënvlerësohen. Të ngjitesh shpejt në një anije përmes litarëve, në kushte shpesh me erë, nuk është aspak një detyrë e lehtë. Kushdo që bie nga një lartësi e madhe në ujin e errët dhe të ftohtë të dokut ose në murin e betonit të kalatës gjatë natës, duhet të ketë frikë për jetën e tij.

Zbritja nga shkallët e anijes, siç bëjnë marinarët, nuk është një opsion për një hajdut. Sipas rregullave ndërkombëtare, kjo rrugë duhet të mbikëqyret nga një anëtar i ekuipazhit 24 orë në ditë kur një anije është në port. Por sapo të jeni në bord, vështirë se do të hasni në një derë të mbyllur, thjesht sepse nuk ka njeri që të ecë përreth përveç ekuipazhit. Atëherë është vetëm një çështje për të shmangur atë ekuipazh. Xhekpoti për hajdutët është kasaforta e kapitenit. Kjo zakonisht përmban një sasi të konsiderueshme parash për pagesën e personelit.

Vjedhjet e kabinave si kjo janë të rralla në portin e Antwerp, veçanërisht kohët e fundit. Sipas policisë së transportit detar, për këtë është padyshim pjesërisht përgjegjëse siguria e rreptë e terminaleve.

Askush nuk e di se ku ndodhet tani Arben S.. As ish-avokati i tij Cédric Monheim. “E kam ndihmuar në vitin 2019, kur u dërgua në burgun Merksplas. Ai ishte mjaft miqësor dhe fliste rrjedhshëm holandisht, nuk kishte nevojë për përkthyes në seancë. Në vitin 2021 mora një email tjetër prej tij në të cilin ai tregoi se do të udhëhiqej më tej nga një avokat tjetër.”

Incidenti i fundit i vjedhjes së kabinës në portin e Antëerp daton në maj të vitit 2023, sipas policisë së anijeve. Rastësisht, vetëm një muaj para dënimit të fundit të Arbenit në Belgjikë./GVA/