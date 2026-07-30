Rusia ka kryer një nga sulmet më të mëdha ajrore të ditëve të fundit ndaj Ukrainës, duke lëshuar gjatë natës 74 raketa dhe 284 dronë.
Sulmet kanë shkaktuar viktima dhe dëme të mëdha në disa qytete, përfshirë Kievin dhe Lvivin.
Mes viktimave dyshohet se ka qenë edhe një fëmijë vetëm 1 vjeç e gjysmë.
Presidenti ukrainas deklaroi se raketa balistike që goditi banesën mund të jetë prodhim i Koresë së Veriut, por tha se verifikimet do të vazhdojnë.
Në Kiev, dhjetëra mijëra banorë u detyruan të kalonin natën në stacionet e metrosë, të cilat prej fillimit të luftës janë kthyer në vende strehimi. Më shumë se 56 mijë persona kërkuan mbrojtje nëntokësore gjatë sulmit.
Edhe qyteti perëndimor Lviv u godit rëndë, ku ekipet e shpëtimit nxorën të gjallë nga rrënojat një grua 93-vjeçare. Ndërkohë, në Kiev u shkatërrua edhe një treg i njohur, ndërsa banorët përpiqeshin të shpëtonin sendet e mbetura.
Forcat ajrore ukrainase thanë se kishin arritur të rrëzonin shumicën e dronëve dhe raketave të përdorura në sulm, por raketat balistike mbeten një sfidë e madhe për mbrojtjen ajrore të vendit.
Rusia pretendoi se objektivat e saj ishin qendra të industrisë ushtarake, komunikimeve dhe logjistikës ukrainase.
Sulmi shkaktoi reagime edhe në Poloni, ku autoritetet gjetën një krater të madh në një zonë pranë kufirit me Ukrainën. Kryeministri polak Donald Tusk tha se fragmentet e gjetura tregojnë se bëhet fjalë për një raketë ruse Kh-101.
Zelensky ka kërkuar sërish nga aleatët më shumë sisteme të mbrojtjes ajrore, duke paralajmëruar se Ukraina përballet me mungesë të raketave për t’u mbrojtur nga sulmet balistike.
Sulmet e fundit vijnë në një kohë kur Rusia ka rritur intensitetin e bombardimeve ndaj qyteteve ukrainase, ndërsa numri i viktimave civile është rritur ndjeshëm në muajt e fundit.
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