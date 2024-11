Juristi Kreshnik Spahiu, në emisionin ‘Frontline’ në Report Tv, u shpreh se Sali Berisha u lirua nga masa e arrestit në shtëpi nga gjyqtarja, pasi kjo e fundit është shantazhuar për 10 muaj.

‘Nëse kjo çështje nuk do të ishte për ish-kryeministrin dhe do të kishte një ndryshim mase ne s’do të ishim sot duke diskutuar. Por ne duhet të diskutojmë standardin dhe praktikën që hapet nga një çështje që ka pasoja procedurale në të gjitha çështjet analoge.

Argumenti ligjor që ka mbrojtka për të legjetimuar lirimin është çështja kaloi për gjykim dhe ai nuk mund të prish provat. Por a e ka respektuar masën e sigurimit Berisha, nëse do të ishte një qytetarë dhe do thoshte gjyqtare kriminale altin dumani dhe do të shantazhonte gjyqtarët a do ti rëndohej masa.

Të jetosh në Shqipëri dhe të shantazhosh vendimi që ka dhënë gjyqtarja është dhënë nga frika, nuk ka pasur kurajë që të jap vendim tjetër’, tha ai.

