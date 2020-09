Të shitura nga një grup në tjetrin për të prostituuar në cepin e autostradës në Asi. Konfirmimi i asaj që u zbulua nga policia në Frosinone, e cila kreu pesë urdhër-arreste me burg në fund të korrikut, vazhdoi me dëshmitë e viktimave.

Dje në mëngjes, në gjykatën e Frosinone, tre viktima të prostitucionit dëshmuan përreth 6 orë, shoqërime që u bënë pas një aksidenti automobilistik. Shumica e vajzave të prostituuara janë nga Evropa Lindore.

Gjatë dëshmive, ato konfirmuan jo vetëm hipotezat e hetuesve, por edhe motivet dhe sfondin e luftës për kontrollin e veprimtarisë, përfshirë edhe një vrasje në tentativë për shkak të konflikteve në lidhje me shfrytëzimin e prostitucionit.

Bëhet fjalë për plagosjen me armë zjarri të Albion Abazowski, me kombësi maqedonase, nga shqiptari Julian Maloku.

Sipas asaj që ishte rindërtuar nga policia dhe asaj që u konfirmua nga vajza, partnerja e Malokut ishte zhvendosur nga zona e saj dhe kjo kishte krijuar fërkime të mëdha.

Gruaja raportoi kërcënime, një ndjekje, një rrëmbim deri në një bastisje në shtëpi që ishte kthyer përmbys. Një prostitutë kiliane i tha prokurorit Samuel Amari dhe gjykatësit hetues Ida Logoluso se nëse partneri nuk do ta kishte qëlluar, tjetri do ta kishte vrarë atë.

Vajzat treguan se ishin shitur nga një grup në tjetrin. Blerësit e rinj, përveç që i blenë vajzat për një shifër që mund të varionte nga 8 deri në 10,000 euro, gjithashtu blenë vendin në rrugën Asi ku ato mund të prostituoheshin me një çmim fiks – në varësi të përfitimit – nga minimumi 4,000 euro në 8,000 në vit. Rreth 80% e fitimeve të çdo nate shkoi për organizatën, nga rreth 300 euro që vajzat fitonin gjatë “turnit të punës”.

Dhe pikërisht ky treg do të thoshte se më e bukura e ditës kishte një pozicion të privilegjuar, me vajzat që për këtë arsye shpesh lëvizeshin. Një nga këto zhvendosje ishte baza e përpjekjes për vrasje të Abazowski, i konsideruar nga hetuesit si kreu i organizatës, në gjendje ta menaxhonte atë edhe nga shtrati i spitalit, ndërsa i kishte shpëtuar për mrekulli një prite.

E dashura e Malokut do të ishte rebeluar dhe nuk do të pranonte lëvizjen e vendit të saj. Një reagim që- sipas asaj që ajo i tha gjyqtarit – e ekspozoi atë ndaj hakmarrjes së rëndë, në fakt, ndaj kundër reagimit me dëmtimin nga Maloku të kokës.

Hetuesit përdorën përgjime dhe ndjekje në terren, por grupi ishte shumë i kujdesshëm dhe i kujdesshëm për të mos u përgjuar. Zakonisht komunikimet zhvilloheshin përmes Whatsapp, Messenger ose Facebook, të konsideruara më të sigurta.

Grupi ka qenë në gjendje të kontrollonte midis 12 dhe 20 stacioneve në zonën industriale midis Frosinone dhe Ferentino (më të kërkuarit ishin ato në rrethrrotullim).

Për më tepër, menjëherë pas sulmit ndaj Abazowski, të ardhurat e tregut të seksit, rreth 70,000 euro, u transferuan në Veri përveç se u sollën përsëri në zonë kur shefi u shërua dhe u kthye për të menaxhuar biznesin vetë, shkruajnë mediat lokale italiane.

Nga ana tjetër, vajzat u detyruan të jetonin në një shtëpi të improvizuar përmes Le Noci.