Nga Kreshnik Spahiu

Nuk kishte si ndodhte ndryshe….

Sot Presidenti Meta ka marrë të gjitha garancitë e mundshme për të ardhmen e tij dhe LSI.

Faktet flasin më shumë se analizat prandaj po i rendisim ato për të bindur çdo kënd se Ilir Meta ka futur në xhep mandatin e dytë si President dhe i ka garantuar Edi Ramës mandatin e tretë si kryeministër nëpërmjet marrveshjes më poshtme:

– sot Edi Rama i dhuroi Ilir Metës shkarkimin e Adrian Dvoranit duke i dhënë fund luftës pa limit mes qeverisë dhe presidencës

– sot Rama krijoi hapësirën që në krye të KED të vihet një propozim tjetër i presidentit Meta, gjyqtarja Vitore Tusha

– sot kryeministri Rama ka dhënë garancitë që të votohet në parlament propozimi i Presidentit Meta për kreun e KLSH, zotin Arben Shehaj,

– Presidenti Meta ka dhënë garancitë që do firmosi marrveshjen PD-PS-LSI mbi dakortësine mbi zgjedhjet

– Edi Rama, po tërheq gradualisht komisionin për shkarkimin e Presidentit Meta

– Marrveshjen zgjedhore e mbështetur nga Partia Socialiste favorizon LSI me formulën e cila duke qenë e dyta në koalicion para elektoral përfiton dyfishin e mandateve

– Kryeministri Rama, rifuti në sistem opozitën e cila ishte vetë-vrarë duke djegur mandatet dhe nxori jashtë loje opozitën e re Hajdari-Murrizi-Alimadhi etj. Duke nënshkruar me ish-deputetët ai çfaktorizoi parlamentin dhe rifuti në lojë Bashën, Vasilin, Berishen etj

– marveshja zgjedhore po shoqërohet me një marrveshje për reformën në drejtësi, ku sipas së cilēs pushteti gjyqsor ndahet mes Ramës dhe Metës.

– Presidenti Meta po garanton stabilitetin e marrveshjeve dhe plotsimin e kërkesave të BE për hapjem e negociatave duke mos e penguar qeverinë Rama, as me protesta, as me bojkote, as me refuzime por me balanc qëndrimesh

– LSI po rishikon pozicionin e saj duke siguruar një pushtet të dyfishtë: 1-koalicion qeveritar me Ramën 2021-2025 dhe 2- një mandat të dytë për Metën si president 2022-2027

Ka shumë lexues që do jenë mos-besues me këto fakte.

Koha do provojë se kjo është marrveshja ku “fitojnë të gjithë”

1- Fiton Meta si presidenti parë me 2 mandate

2- Fiton Rama si kryeministri parë me 3 mandate

3- Fiton Monika si zv.kryeministre e ardhshme e Shqipërisë

4- Fiton Basha rifutjen në parlament me afro 60 deputet. Pret dhe 4 vjet se është i ri 44 vjeç. Asgjë nuk humb të bëhet 48 vjeç kryeministër

5- Fiton Berisha një pushtet në hije të përjetshëm deri sa të ketë frymë dhe paprekshmëri familjare. Pa harruar autoritetin në hije.

Po Po. me marrveshjen fitojnë të gjithë….

por Ju aspak.