Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se do t’i shtyjë sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të Iranit me 10 ditë, deri më 6 prill, që Irani të bëjë një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës. Në një postim në rrjetet sociale ai vazhdon të pretendojë se bisedimet me Iranin për një marrëveshje paqeje po shkojnë “shumë mirë”, por Teherani e hodhi poshtë propozimin e SHBA-së si të padrejtë.
“Sipas kërkesës së Qeverisë iraniane, ju lutem lejoni që kjo deklaratë të shërbejë për të përfaqësuar se unë po e ndërpres periudhën e shkatërrimit të termocentralit me 10 ditë deri të hënën, më 6 prill 2026, në orën 8 të mbrëmjes, sipas Orës Lindore. Bisedimet janë duke vazhduar dhe, pavarësisht deklaratave të gabuara në të kundërtën nga Mediat e Lajmeve të Rreme dhe të tjerë, ato po shkojnë shumë mirë”, tha Trump në platformën e tij Truth Social.
Në një deklaratë për Fox Neës, Trump deklaroi: “Unë u dhashë atyre një periudhë 10-ditore, ata kërkuan shtatë.” Ai gjithashtu vazhdoi të shpallte fitoren në luftë, duke shtuar: “Në një farë mënyre, ne tashmë kemi fituar.”
Irani ka deklaruar se nuk është i angazhuar në bisedime me Uashingtonin dhe Trump nuk e ka identifikuar se me kë po negocion SHBA-ja në Iran, me shumë zyrtarë të lartë të vrarë në luftë.
Ndërkohë një udhëheqës i lartë iranian, i paidentifikuar, i tha agjencisë së lajmeve Reuters se zyrtarët në Teheran kishin marrë një propozim paqeje nga SHBA-ja, të cilin zyrtari e përshkroi si “të njëanshëm dhe të padrejtë”.
Irani ka thënë se do të kundërpërgjigjet me sulme ndaj objekteve energjetike në rajonin e Gjirit nëse Trump e zbaton kërcënimin e tij.
