Nga Ermal Peçi
Çdo 1 Qershor, vëmendja jonë përqendrohet tek buzëqeshjet e fëmijëve, festat, aktivitetet dhe urimet. Por pas kësaj dite të bukur, ekziston një punë e përditshme, e heshtur dhe shpesh e padukshme, që zhvillohet gjatë gjithë vitit për të mbrojtur të drejtat dhe mirëqenien e fëmijëve. Një nga shembujt më domethënës të këtij përkushtimi është puna e SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri.
Prej më shumë se tri dekadash në Shqipëri, kjo organizatë ka ndërtuar jo vetëm shtëpi, por mbi të gjitha ka ndërtuar mundësi, siguri dhe shpresë për fëmijët që kanë humbur kujdesin prindëror ose janë në rrezik ta humbasin atë. Misioni i saj mbështetet tek bindja se çdo fëmijë meriton të rritet në një mjedis familjar, me dashuri, përkujdesje dhe ndjenjën e përkatësisë.
Puna e SOS Fshatrave të Fëmijëve Shqipëri nuk matet me zhurmën e aktiviteteve publike, por me historitë e qindra fëmijëve dhe të rinjve që kanë gjetur mbështetje për të ndërtuar jetën e tyre. Nga kujdesi alternativ familjar, te fuqizimi i familjeve në vështirësi, mbështetja për edukim e punësim dhe përgatitja e të rinjve në kujdes alternativ për një jetë të pavarur, kjo është një punë që vazhdon çdo ditë të vitit.
Një nga kontributet më të rëndësishme të viteve të fundit është mbështetja për reformën e kujdesit social. Për shumë vite, institucionet rezidenciale konsideroheshin zgjidhja kryesore për fëmijët pa kujdes prindëror. Sot, përvoja ndërkombëtare dhe studimet kanë treguar se zhvillimi më i shëndetshëm i një fëmije ndodh brenda një mjedisi familjar. Pikërisht për këtë arsye, SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri ka qenë një mbështetës i fortë i modeleve që vendosin familjen në qendër të kujdesit.
Veçanërisht i rëndësishëm është zhvillimi i sistemit të kujdestarisë familjare, një model që u jep fëmijëve mundësinë të rriten në një familje, duke përjetuar afërsinë, sigurinë emocionale dhe mbështetjen që asnjë institucion nuk mund ta zëvendësojë plotësisht. Kujdestaria familjare nuk është thjesht një alternativë sociale; ajo është një investim afatgjatë për mirëqenien psikologjike, emocionale dhe sociale të fëmijës.
Në një kohë kur shoqëria shpesh fokusohet tek rezultatet e menjëhershme, SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri na kujton se investimi më i rëndësishëm është ai tek fëmijët dhe të rinjtë. Sepse çdo fëmijë që rritet me dinjitet, siguri dhe mbështetje, është një fitore jo vetëm për të, por për të gjithë shoqërinë.
Sot, në Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve, meriton të vlerësohet jo vetëm festa, por edhe puna e madhe që zhvillohet larg kamerave dhe titujve. Puna e psikologëve, punonjësve socialë, kujdesdhënësve, liderave rinor, familjeve kujdestare dhe e të gjithë profesionistëve që kontribuojnë çdo ditë për të mbrojtur fëmijët dhe për t’u garantuar atyre një të ardhme më të mirë.
Sepse të mbrosh një fëmijë nuk është një aktivitet njëditor. Është një mision i përditshëm dhe pikërisht këtë mision, prej vitesh, SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri e kryen me përkushtim, profesionalizëm dhe zemër. Në këtë 1 Qershor, mirënjohja shkon për çdo njeri që punon në heshtje për t’u siguruar që asnjë fëmijë të mos rritet pa dashuri, kujdes dhe mundësi për të ëndërruar.
Siç na kujton Dostojevski, “Shpirti i njeriut formohet në fëmijëri”. Prandaj çdo dorë e shtrirë për një fëmijë, çdo mundësi e krijuar dhe çdo akt kujdesi e dashurie, nuk ndryshon vetëm jetën e tij, por edhe të ardhmen e të gjithë shoqërisë.
