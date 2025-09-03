“22% e të rinjve në Shqipëri të moshës 15-29 vjeç nuk janë as në shkollë dhe as në punë, të dhënat bëhen të ditur nga INSTAT. Për sociologët kjo lidhet me dy faktorë”, thotë gazetarja e Tv Klan, Erikleda Dorezi.
“Një në katër të rinj, njëri nuk është as në punë, as në shkollë. Ku është? Po të jetë në vendin tonë, ne nuk jemi ende larg kulturës e të mos qenurit në shkollë, sepse moshës të cilës ne i referohemi kemi një arsim dhe familjet shqiptare janë ende shumë të impenjuara drejt edukimit të të rinjve. Justifikimi më i mirë është ai i të qenurit jashtë vendit. Kemi një dekurajim për tregun e punës, klasiken e asaj që është vend pune dhe post pune. Të rinjtë janë të nxitur ose të drejtuar drejt një modeli të një paraje të fituar shpejt dhe mënyrat e reja të fitimit të parasë lidhen me teknologjinë”, tha sociologia Eris Dhamo.
“Më i theksuar ky raport gjinor është tek femrat dhe sipas sociologëve kjo lidhet me kujdesin në familje.”
“Nëse kemi nevojë për kujdes në familje, vëmendje ndaj nevojave të anëtarëve të tjerë në familje, janë pikërisht vajzat ato që nuk nxiten ose nuk drejtohen drejt tregut të punës, por janë kryesisht drejt familjes.”
Duke analizuar të rinjtë të cilët nuk janë të punësuar, nuk janë duke ndjekur shkollën apo trajnim profesional, sipas INSTAT vihet re se meshkujt janë më aktivë në treg sesa femrat. Më konkretisht, 56% e meshkujve janë në kërkim të një pune dhe të gatshëm për të punuar, ndërsa tek femrat kjo përqindje është 34,0%.
