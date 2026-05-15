Ka dalë në konferencë për mediat, ministri i Mbrojtjes, Ermal Nufi, bashkë me Shefin e Shtabit të Forcave të Armatosura, Arben Kingji, Kreun e Emergjencave Civile Haki Çako dhe Drejtorin e Kompanisë Shtetërore të Prodhimit të Armëve dhe Municioneve Ushtarake, Ardi Veliu.
“Forcat e Armatosura mbetet një nga shtyllat kryesore të sigurisë kombëtare dhe një kontributor i rëndësishëm në atë rajonale dhe ndër. Aktualisht FA-të operojnë me rreth 250 efektivë në misione operacione dhe aktivitete jashtë vendit, në kuadër të partneritetit që ne kemi me NATO-n, Bashkimin Europian apo me OKB-në”, tha ministri në nisje të fjalës së tij.
Në fokus, deklaroi ai, janë sistemet e mbrojtjes ajrore me rreze të shkurtër e të mesme, sistemet dron dhe anti-dron, kapacitetet e mbrojtjes kibernetike, fuqia e zjarrit të artilerisë, mjetet taktike të blinduara, sistemet e komunikimit të informacionit si dhe nxitja e inovacionit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.
Njoftoi se vetëm në 2 vitet e fundit rekrutimet te Forcat e Armatosura janë rritur me mbi 90%, ku një pjesë e konsiderueshme e aplikantëve kanë arsim të mesëm dhe të lartë. “Pjesëmarrja e grave dhe vajzave arrin deri në 12, 13% për çdo fazë rekrutimi.”
Meqë jemi në prag të sezonit veror i cili thuajse çdo vit shoqërohet me zjarre masive apo problematika të tjera, ministri komunikoi disa prej masave që janë ndërmarrë.
“Janë forcuar strukturat në nivel qarku, është rritur bashkërendimi institucional, janë përditësuar planet e reagimit, janë identifikuar zonat me rrezik të lartë, është forcuar monitorimi në terren, koordinimi me Policinë e Shtetit dhe janë rritur kapacitetet njerëzore teknike. Kemi një fond për mbrojtjen civile, i cili për vitin 2025 ka qenë diku 800 milion lekë, ndërsa për 2026-ën parashikohet të arrijë deri në 1 miliard. Paralelisht, nuk janë ndalur në asnjë moment trajnimet, stërvitjet në përputhje me mekanizmin europian të mbrojtjes civike”, bëri me dije ai.
Edhe Çako vuri theksi te fenomeni i përsëritur i zjarreve.
“Të gjitha strukturat kanë mekanizmat për të përballuar zjarret, korriku dhe gushti dihet që krijojnë situata të jashtëzakonshme, sikurse jemi në kontakt me mekanizmin europian. Jemi mbështetur edhe gjatë 2025-ës apo vite të tjera”, tha Kreu i Emergjencave Civile.
Më tej, Nufi nuk la pa përmendur marrëveshjen e firmosur në fund të prillit 2026 midis kompanisë shqiptare KAYO SH.A dhe gjigantit italian Fincantieri, moment i cili sipas Nufit, shënon një zhvillim strategjik për industrinë detare në Shqipëri. Nga ana tjetër, administratori i kompanisë “Kayo” bëri të qartë se të gjitha kontratat e kompanisë janë publike dhe transparente.
Sipas tij, çdo person që ka interes mund t’i gjejë shumë lehtë të publikuara.
“Në çdo rrethanë që ne kemi bashkëpunuar të gjitha kontratat tona janë publike dhe transparente. Gjithçka është tepër transparente dhe nuk ka asnjë arsye në vetvete që ne të fshehim kontrata. Kontratat në vetvete janë tejet transparente”, tha administratori i “KAYO”, tha Veliu.
Po ashtu, ministri i Mbrojtjes, Ermal Nufi, u ndal te marrëveshja Shqipëri-Kosovë-Kroaci e cila synon të forcojë bashkëpunimin mes tre shteteve, ndërsa theksoi se bashkëpunimi me Kosovën lidhet me prodhimin e armëve. Sipas tij, synimi kryesor mbetet zgjidhja e mosmarrëveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë përmes dialogut dhe garantimi i stabilitetit në rajon.
“Qëllimi i marrëveshjes është që të nxisim bashkëpunimin mes tre shteteve. Bashkëpunimi me Kosovën është për prodhimin e armëve. Synimi është që të gjitha mosmarrëveshjet mes Kosovës dhe Serbisë është që të zgjidhen dhe të ketë një stabilitet në rajon.”
Nufi foli edhe për marrëveshjen me qeverinë izraelite për prodhimin e dronëve, duke mohuar lajmet për pezullimin e kontratës dhe duke theksuar se marrëveshja vijon normalisht mes palëve. Sipas tij, Shqipëria nuk ka asnjë arsye të shkelë kontratën, ndërsa shtoi se bashkëpunimi ushtarak dhe bazat ushtarake zhvillohen në kuadër të marrëdhënieve shtet me shtet.
“Ne kemi një marrëveshje për prodhimin e dronëve me qeverinë izraelite. Ka qarkulluar në lajme që kjo kontratë është pezulluar, ndërkohë që kontrata vazhdon. Nuk parashikoj dot asnjë proces. Nuk kemi asnjë arsye, që të jemi nga ana jonë në shkelje të kontratë për aq kohë sa kontrata funksionon njësoj tek të dyja palët. Nuk është një shoqëri që ne e zgjidhëm rastësisht. Bazat ushtarake janë në kuadër të marrëdhënieve shtet me shtet”, deklaroi ministri.
