Një votuese e regjistruar në Arizona paditi Elon Musk dhe super PAC-në e tij pro-Trump në gjykatën federale të martën, duke i akuzuar ata për mashtrim për dhurimin e tyre të përditshëm prej 1 milion dollarësh.

Paditësja, Jacqueline McAferty, nënshkroi peticionin e Musk më 20 tetor, pasi Musk tha se fituesit do të zgjidheshin “rastësisht” nga grupi i njerëzve që nënshkruan peticionin e tij në mbështetje të Kushtetutës.

Por avokatët e Musk thanë të hënën në një procedurë të veçantë gjyqësore se fituesit nuk u zgjodhën “rastësisht” dhe në vend të kësaj u zgjodhën bazuar në përshtatshmërinë e tyre për të promovuar super PAC-në pro-Trump.

“Deklaratat e të pandehurve që tregojnë se individët që nënshkruan peticionin do të zgjidheshin rastësisht për të fituar 1,000,000 dollarë ishin të rreme, dhe të pandehurit e dinin se ato deklarata ishin të rreme në kohën kur u bënë,” thotë padia, e cila u ngrit në Teksas.

Padia thotë më tej nëse McAferty do të kishte qenë “e vetëdijshme se ajo nuk kishte asnjë shans për të marrë 1,000,000 dollarë”, atëherë ajo nuk do ta kishte nënshkruar peticionin dhe nuk do të kishte dhënë informacionin e saj personal të identifikimit në PAC të Musk, duke përfshirë adresën e saj dhe numrin e telefonit celular. /CNN