Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Punëtorëve, të dhënat më të fundit të ISHP kanë nxjerrë në pah një rritje shqetësuese të aksidenteve në vendin e punës gjatë vitit 2025, krahasuar me vitin 2024.
Sipas statistikave, në vitin 2024 u regjistruan gjithsej 177 aksidente në punë, nga të cilat 33 përfunduan me humbje jete. Ndërsa në vitin 2025, numri total i aksidenteve ka arritur në 212, duke shënuar një rritje të ndjeshme. Edhe rastet fatale janë shtuar, duke arritur në 48.
Sektorët më të prekur vijojnë të jenë ndërtimi, minierat dhe ndërmarrjet prodhuese. Në vitin 2025, vetëm në sektorin e ndërtimit janë regjistruar 48 aksidente, ndërsa në miniera 31 dhe në ndërmarrje prodhuese 44. Po ashtu, një numër i lartë aksidentesh është raportuar edhe në kategorinë “të tjera”, me 55 raste.
Sa i përket aksidenteve me pasoja fatale, ndërtimi kryeson sërish me 18 raste në vitin 2025, i ndjekur nga minierat me 9 raste dhe ndërmarrjet prodhuese me 4. Edhe sektorë të tjerë si tregtia, shërbimet dhe transporti kontribuojnë në këtë bilanc negativ, ndonëse në nivele më të ulëta.
Rritja e numrit të aksidenteve dhe e rasteve me vdekje nënvizon nevojën për forcimin e masave të sigurisë në punë, rritjen e kontrolleve dhe përgjegjshmërisë nga institucionet dhe bizneset, në mënyrë që të parandalohet humbja e jetëve dhe të garantohen kushte më të sigurta për punonjësit.
Manifestimet e 1 Majit këtë vit marrin një kuptim edhe më të fortë, duke e kthyer ditën e punëtorëve në një thirrje për veprim urgjent, në mënyrë që të parandalohet humbja e jetëve dhe të garantohen kushte më të sigurta për çdo punonjës.
