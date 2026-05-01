Mijëra qytetarë lanë punën në të gjithë Greqinë këtë të premte për të shënuar protestat e 1 Majit, Ditës Ndërkombëtare të Punës, ndërsa sindikatat kryesore të vendit kanë shpallur grevë 24-orëshe.
“Nevoja për veprim kolektiv është më urgjente se kurrë”, thanë organizatorët e protestave duke bërë thirrje për drejtësi, demokraci dhe një shtet që i shërben shoqërisë në vend të interesave të pakicës.
Protestuesit kërkojnë përmirësimin e kushteve të punës, paga më të larta, forcimin e kontratave kolektive në demonstratat mbarëkombëtare që kanë prekur transportin publik, hekurudhor, detar dhe shërbimet publike.
“1 Maji 2026 duhet të jetë si një kujtesë se asgjë nuk është e garantuar pa luftë kolektive”, thanë sindikatat.
Ndërsa sindikata e sektorit privat theksoi nevojën për korniza më të forta të kontratave kolektive, veprime për krizën e strehimit dhe çmimet në rritje, si dhe masa mbrojtëse për shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës.
Protesta ka edhe në Turqi. Policia arrestoi të premten dhjetëra persona që protestonin për 1 Majin në Stamboll. Dy grupe u veçuan në anën evropiane të qytetit, pasi sinjalizuan se do të marshonin drejt sheshit Taksim, vendi simbol ku në të kaluarën janë zhvilluar protesta antiqeveritare, dhe nga viti 2013 policia bllokon rrugët që të çojnë drejt tij pasi është vend i ndaluar për demonstrata.
