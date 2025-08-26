Pasiguria ushqimore në Shqipëri
Nga Eduard Zaloshnja
Në kuadër të Barometrit të Sigurisë, që publikohet periodikisht nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes (https://csdgalbania.org/al/barometri-i-sigurise-shqiperi-2024/), drejtova një vrojtim statistikor rigoroz në terren, ku të anketuarit u pyetën edhe për sigurinë ushqimore – si atë fizike, edhe atë financiare.
Në pyetjen 66 të pyetësorit, të anketuarit u pyetën nëse në 12 muajt e fundit, pjesëtarë të familjes e kishin zvogëluar ndonjëherë sasinë e ushqimit apo kishin lënë vakt pa ngrënë, ngaqë nuk kishin mjaftueshëm lekë për ushqim. Vetëm 63.5% u përgjigjën “Jo”, ndërsa 13.8% u përgjigjën “Po, çdo muaj” (shihni tabelat e mëposhtme).
Vetëm 55.5% e të anketuarve nuk ishin të preokupuar se do t’u mbaronin lekët për të blerë ushqim deri në rrogën e rradhës. Ndërkohë plot 18.7% ishin të preokupuar çdo muaj.
Vetëm 27.7% e familjeve e kishin mundësinë për të blerë llojet e ushqimit që dëshironin të konsumonin. Ndërkohë plot 11.2% nuk e kishin asnjëherë këtë mundësi. Gjithashtu, plot 23.9% e të anketuarve ishin të shqetësuar për plotësimin e nevojave ushqimore në të ardhmen.
Përmbledhëtas mund të thuhet se rreth 1/5 e banorëve të vendit përballeshin me pasiguri ushqimore nga këndvështrimi financiar.
Për sa i përket sigurisë fizike të ushqimit, pothuaj 80% e të anketuarve anonin nga opinioni se kontrolli i sigurisë së ushqimit nga institucionet shtetërore nuk është në nivelin e duhur. Ndërkohë, vetëm 23% e të anketuarve anonin nga opinioni se produktet ushqimore të shitura në Shqipëri janë të sigurta dhe të padëmshme për shëndetin.
Përmbledhëtas mund të thuhet se rreth 4/5 e banorëve të vendit kishin pasiguri ushqimore nga këndvështrimi fizik.
SHËNIM STATISTIKOR: Kampioni prej 1124 të anketuarish nga Vermoshi në Konispol u ripeshua statistikisht, për ta përfaqësuar sa më mirë popullsinë e rritur të vendit nga pikpamja gjeografike, demogarfike, dhe politike.
|66.Në 12 muajt e fundit, ju ose të rritur të tjerë në shtëpinë/ familjen tuaj, a e keni zvogëluar ndonjëherë sasinë e ushqimit apo keni lënë vakt pa ngrënë, ngaqë nuk kishit mjaftueshëm para për ushqim?
|%
|1.Po, çdo muaj
|13.8
|2.Po, disa muaj
|11.9
|3.Po, vetëm 1 ose 2 muaj
|10.6
|4.Jo
|63.5
|5.(S’e di)
|0.2
|67.Në 12 muajt e fundit, ju dhe familja juaj a keni qënë të preokupuar se ushqimi do t’ju mbarojë para se të merrni pagesën e radhës për të blerë përsëri ushqime?
|%
|1.Po, çdo muaj
|18.7
|2.Po, disa muaj
|12.2
|3.Po, vetëm 1 ose 2 muaj
|13.3
|4.Jo
|55.5
|5.(S’e di)
|0.3
|68.Në 12 muajt e fundit, a e kishte familja juaj mundësinë për të blerë llojet e ushqimit që dëshironit të konsumonit?
|%
|1.Gjithmonë
|27.7
|2.Jo gjithmonë
|61.2
|3.Asnjëherë
|11.2
|69.Në 12 muajt e ardhshëm, ju dhe familja juaj do të jeni më pak apo më shumë të shqetësuar për plotësimin e nevojave ushqimore?
|%
|1.Më pak të shqetësuar
|19.1
|2.Njësoj
|56.6
|3.Më shumë të shqetësuar
|23.9
|4.(S’e di)
|0.4
|70.A mendoni se kontrolli i sigurisë së ushqimit nga institucionet shtetërore është në nivelin e duhur?
|%
|1.Po
|5.5
|2.Anoj nga po
|13.7
|3.Anoj nga jo
|32.8
|4.Jo
|47.1
|5.(S’e di)
|0.9
|71.A mendoni se produktet ushqimore të shitura në Shqipëri janë të sigurta dhe të padëmshme për shëndetin?
|%
|1.Po
|4.5
|2.Anoj nga po
|18.6
|3.Anoj nga jo
|33.8
|4.Jo
|43.2
