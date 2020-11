Ndërsa numri i njerëzve të infektuar me koronavirus rritet, vazhdon të rritet edhe numri i atyre që janë shëruar nga sëmundja e shkaktuar nga virusi.

Sidoqoftë, pacientët që shërohen nga COVID-19 mund të mos ndihen menjëherë plotësisht të shëndetshëm. Efektet anësore mund të zgjasin dhe ekspertët mjekësorë kanë shprehur shqetësimin për dëmtimin afatgjatë, veçanërisht në mushkëri dhe zemër.

Gjithashtu, megjithëse pacientët ka të ngjarë të jenë imunë për të paktën disa kohë pas shërimit, ekzistojnë shqetësime në lidhje me ri-infektimin me koronavirus, që do të thotë që njerëzit që kanë pasur tashmë virusin duhet të vazhdojnë të mbajnë maska, distancë fizike dhe masa të tjera të përshkruara epidemiologjike, të tilla si larja e duarve dhe shmangia e prekjes së fytyrave.

Dr. Patrick Kachur, një profesor në Shkollën e Shëndetit Publik Mail Columbia në Nju Jork, vuri në dukje se një numër i vogël i rasteve të njerëzve me COVID-19 për herë të dytë u regjistruan. “Ne nuk e dimë akoma se sa ngjitëse mund të jenë,” tha ai për Today.

Dr. Colin Kraft nga spitali në Atlanta tha se disa raste sugjerojnë që njerëzit që sëmuren për herë të dytë mund të kenë simptoma më të lehta.

“Ne nuk e dimë, por ne mendojmë se kur infektoheni përsëri, ka më shumë të ngjarë që simptomat të jenë më të lehta, sepse sistemi juaj imunitar tashmë e ka luftuar këtë sëmundje një herë”, tha mjeku.

Megjithatë, kjo nuk mund të jetë gjithmonë rasti, mund të ketë forma më të rënda në fjalë. Kachur dhe Kraft thonë se ishte e rëndësishme të vazhdohej me mbajtjen e maskës, veçanërisht pasi që virusi vazhdon të përhapet me shpejtësi të lartë.

Përveç uljes së mundësisë së ri-infektimit me COVID-19, mbajtja e një maske gjithashtu do të ndihmojë në mbrojtjen e njerëzve përreth jush nga viruse të tjera, transmeton KosovaPress.

“Ju mund të mbani diçka tjetër përveç COVID-19, kështu që është një ide e mirë që thjesht të përpiqeni të zvogëloni transmetimin e viruseve të frymëmarrjes këtë vit,” tha Kraft.

“Pika e frymëmarrjes transmeton gjëra të ndryshme, kështu që vetëm mbajtja e një maske është një mënyrë e shëndetshme për t’u sjellë, veçanërisht tani.”

Kachur pranoi që mbajtja e maskave edhe pas prekjes me COVID-19 mund të parandalojë përhapjen e viruseve të tjera, të cilat mund të jenë të rëndësishme, veçanërisht pasi mjekët përpiqen të kuptojnë më shumë rreth efekteve afatgjata të COVID-19 në të gjithë trupin e njeriut./a.p