Zyrtarët nuk japin deklarata në lidhje me tragjedinë në Tetovë/ Pesë prokurorë nisin hetimet për zbardhjen e ngjerjes

Zyrtarët shtetërorë tashmë kanë lëshuar godinën e Komunës së Tetovës, ndërkaq kanë refuzuar të japin deklarata në lidhje me tragjedinë në Tetovë, transmeton Alsat.

Kryetarja e Komunës së Tetovës, Teuta Arifi deklaroi se nuk do të ndahen informacione deri sa të merren të dhënat zyrtare në lidhje me bilancin e viktimave.

“Kishim takim dhe dakordimi nga ky takim është që deri sa të kryej punën prokurori shtetërorë dhe institucionet tjera, nuk do të ketë deklaratë tjetër dhe deklaratat do të bëhen pasi informacionet do të jenë zyrtare”, tha Arifi.

Nga ana tjeter Prokuroria ka njoftuar se pesë prokurorë janë angazhuar dhe janë në terren ku po kryejnë ekspertizë për të vërtetuar shkaqet që sollën deri te djegia e spitalit modular Kovid në Tetovë.