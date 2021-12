Çështja e vdekjes së ekstremistit grek Kostandinos Kaçifas në fshatin Bularat, është pushuar zyrtarisht nga Gjykata e Gjirokastrës. Vendimi është marrë në 13 dhjetor, nga gjyqtarja Suela Dashi, e cila vendosi të pranojë kërkesën e prokurorit Julian Çafka.

Sipas gazetarit Elton Qyno, ekstremisti grek është vetëvrarë në ngjarjen e 28 tetorit 2018. Po ashtu, në seancën e zhvilluar pak ditë më parë në Gjirokastër, në sallën e gjyqit ka qenë i pranishëm vetëm Jani Kacifas, babai I të ndjerit.

Çështja u dorëzua që në maj të këtij vitit në Gjykatë me përfundimin se Kaçifas ishte vetëvrarë, por dosja u rikthye tek prokurori për të vazhduar hetimet.

Megjithatë ekspertiza e mjekëve ligjorë shqiptarë, ka arritur në përfundimin se dy plagët në trupin e viktimës janë kryer me puthitje dhe kanë faktorë plotësues, çka flet për vetëvrasje.

“Ekspertiza mjeko-ligjore me Nr.597/1 e kryer për këtë çështje, ka dalë në përfundimin se asnjë armë e forcave RENEA nuk ka qëlluar mbi Kostandin Kacifasin.Konkluzioni i ekspertit thotë se viktima ka dy plagë në gjoks të kryera me puthitje nga armë zjarri, me drejtim tejshkues nga para mbrapa.

Në pjesën e hyrjes, evidentohen faktorët plotësuese të barutit dhe djegies së lëkurës. …plaga me puqitje të plotë është shkaktuar e para dhe është ajo që ka shkaktuar vdekjen, ndërsa plaga tjetër është shkaktuar e dyta,”-thuhet në dosje.

Duke përjashtuar kështu edhe versionin zyrtar që u dha nga forcat speciale të RENEA-ve, që morën përsipër dhe përgjegjësite e eliminimit të tij. E gjitha me pretendimin se kishte rrezik për shoqërinë.

Ndërkohë që ekspertiza pretendon diçka, e zyrtarisht Policia e Shtetit diçka tjetër, ngërçi dhe paqartësia mes institucioneve ka sjellë edhe konfuzion sidomos tek familjarët e të ndjerit. Si mundet një person të qëllojë disa herë veten e tij ndërkohë që është i plagosur? Deri më tani është premtuar nga familjarët se çështja do të dërgohet edhe në Gjykatën e Strasburgut, pasi pretendojnë se i riu është vrarë./m.j