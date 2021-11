Me pak më pak se dy të tretat e popullsisë të vaksinuar plotësisht, zviceranët kanë një nga normat më të ulëta të vaksinimit në Europën Perëndimore. Tani, infeksionet Covid-19 po rriten në mënyrë eksponenciale, me numrat e rasteve që rriten me 40 deri në 50 për qind për çdo javë që kalon.