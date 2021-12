Në një intervistë të shkurtër për News 24, Bytyqi tha se kjo pasqyron më së miri qëllimin që mbart në vetvete nisma ‘Ballkani i Hapur’, teksa shtoi se tre vendet që aktualisht nuk janë pjesë e saj, do të kuptojnë pas disa vitesh se ‘Ballkani i Hapur’ për ta do të jetë një mundësi e humbur.

“Ky panair është dëshmi e pastër e iniciativës Open Balkan dhe qëllimit që “Ballkani i Hapur” ka. Fatkeqësisht ne në Ballkanin Perëndimor nuk fokusohemi tek qëllimi në vetvete. Qëllimi i Open Balkan është që të rriten konkurueshmëria rajonale dhe e bizneseve. Ne duhet të sjellim biznesin më afër, ta ketë më të lirë për të lëvizur që të ketë mundësi të rritet si biznes pa marrë parasysh nëse atë e bëjnë në vendin e tyre apo e bëjnë në rajon. Do të vijë momenti kur ne do të bëhemi të gjithë pjesë e Bashkimit Europian, kur ndoshta ata që nuk do të jenë pjesë e “Open Balkan” tani do të thonë pse nuk e bëmë para disa viteve sepse do të jetë një mundësi e humbur”, tha Bytyqi.

Sa i përket zërave kritikë lidhur me këtë nismë, Bytyqi u shpreh se “Është koha që konfliktet politike duhet të lihen anash, zgjidhja e konflikteve është dialog.” NEWS 24