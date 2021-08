Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis njoftoi sot një paketë ndihme financiare në vlerë prej 500 milionë eurosh për të prekurit nga zjarret në Atikë dhe Evia.

Paratë do të shpërndahen drejtpërdrejt, përmes procedurave dixhitale, pa burokraci, theksoi kreu i qeverisë. Në të njëjtën kohë, ai njoftoi një program të veçantë rindërtimi për ishullin Evia.

Gjatë konferencës për shtyp paditen e sotme, kryeministri kërkoi falje personalisht për dobësitë, ndërsa premtoi se dështimet do të identifikohen dhe përgjegjësitë do t’i atribuohen aty ku e sheh të arsyeshme.

“Ditët e fundit kanë qenë ndër më të vështirat për vendin tonë prej dekadash. Ne dhamë, dhe akoma japim duke vazhduar betejën me gjithë fuqinë tonë. Por ne po përballemi me një fatkeqësi natyrore me përmasa të pashembullta: brenda pak ditësh, 586 zjarre shpërthyen në të gjitha skajet e Greqisë.

Shtrirja e katastrofës, veçanërisht në Evia dhe Atikë, errëson zemrat e të gjithëve. Dhe së pari kërkoj falje për çdo dobësi që ekziston. Unë e kuptoj plotësisht dhimbjen e bashkëqytetarëve tanë që panë shtëpitë ose pronat e tyre të djegura. Edhe pyetja e zemëruar e atyre që kërkojnë, për shembull, ndihmë ajrore, pa e ditur nëse avionët e zjarrfikësve po operonin diku tjetër apo nëse kushtet ishin ndaluese. Megjithatë, reagimet tona nuk duhet të jenë të verbra. Çdo dështim do të identifikohet. Dhe përgjegjësitë do të caktohen kurdo dhe kudo që është e nevojshme. Çështja e parë, tani për tani, janë zgjidhjet.

Ne tashmë kemi siguruar nga Fondi i Rimëkëmbjes burime të konsiderueshme për ripyllëzimin, kryesisht në Evia dhe Atikë. Ndërsa sot miratova një buxhet shtesë prej 500 milionë eurosh veçanërisht për këto zona. Dhe nëse është e nevojshme, do të ketë ndihmë shtesë nga BE. Basti ynë është të bëhemi modele të një fillimi të ri, të një rifillimi dinamik, të cilit kam besim se institucionet, bizneset dhe, mbi të gjitha, vetë shoqëria civile do t’i përgjigjen,” tha ndër të tjera Mitsotakis./m.j