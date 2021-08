Dashi

Sot keni mundesi te kryeni me sukses nje pune ne ceshtjet ekonomike dhe te mbeteni aty duke mos e rrezikuar ne hapje apo joshje te tjera per momentin.

Demi

Sot hena ne shenjen tuaj ju sjell nje ndryshim te mire dhe ruajtje te rezervave dhe bazave tuaja duke mos i humbur ato qe keni arritur apo keni. Hena eshte ne ngrenie por perseri nuk ju sjell humbje.

Binjaket

Do ruani nje linje te brendshme komunikimi te fshehte qe nuk do e shkepusni sado qe pune apo gjera te tjera perreth t’ju shperqendrojne. Kjo linje ka te beje me nje ceshtje personale dhe familjare.

Gaforrja

Hena ne Dem ju sjell disa lajme te mira te cilat do ti perdorni me saktesi meqe ju erdhen ne dore ne kete moment. Por ka edhe nje ane tjeter medalja dhe ajo eshte teper zhgenjyese ne ceshtjet ligjore apo planet tuaja si edhe ne udhetime.

Luani

Do merrni nje lajm te mire per nje ndryshim ne lidhje me punen dhe me pagen. Do ndryshoje per mire situata ne marredhenie me eproret apo reklamimin e punes tuaj. Te lindurit ne dhjetediteshin e trete te shenjes tuaj kane nje problem me punen dhe shendetin.

Virgjeresha

Hena ne Dem ju stabilizon me shume planet dhe deshirat tuaja duke ju dhene me shume hapesire per te vepruar apo per te bere ndryshime te rendesishme. Te lindurit ne dhjetediteshin e trete te shenjes tuaj do perjetojne nje zhgenjim ne cift.

Peshorja

Aferdita ne shenjen tuaj ju ka dhene energjine e duhur per te rregulluar marrdheniet e prishura kohet e fundit. Por sot duhet te beheni me shume strategjike qe te fitoni nje beteje shpirterore.

Akrepi

Duket sikur realiteti do t’ju godase ne menyre amatoreske ne ndjenjat tuaja me te bukura dhe romantike .Kjo do ju beje nervoz dhe te palumtur .Nje oferte pune ndoshta ju rregullon psikologjine.

Shigjetari

Do perjetoni nje antagonizem ne lidhje me punen dhe ndjesia e nje deshtimi do ju ule vemendjen ndaj familjes apo gjerave te rendesishme. Nuk mund te merrni me dhune ate qe mund ta merrni me llogjike.

Bricjapi

Nje udhetim i panevojshem do ju coj ne nje ambjent teper te ashper per ju dhe aspak mikprites. Perpiquni te shijoni dhe te prekni njerezit qe keni afer ne distance dhe ne jete.

Ujori

Hena ne Dem sot tregon qe vemendja juaj kryesore duhet te jete ne nje ndryshim qe vjen ne marrdheniet tuaja familjare dhe qe lidhet me pas me punen. Por nje njohje ne jeten erotike do jete fati juaj me i mire.

Peshqit

Konflikt dhe te papritura jo te kendshme do perjetoni ju qe keni lindur ne dhjetediteshin e trete te shenjes tuaj. Te tjeret do kene nje dite me ndryshime dhe lajme te mira ne pune.