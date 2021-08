Dy fëmijë shqiptarë, janë shpallur të humbur nga autoritetet gjermane, atje ku ata jetonin.

Tashmë të miturit po kërkohen jashtë Gjermanisë, konkretisht në Tenerife të Spanjës.

Kristian dhe Amantia Toska, 11 dhe 10 vjeç, motër dhe vëlla janë denoncuar si të zhdukur në policine gjermane nga nëna e tyre në 17 janar të këtij viti.

Gruaja ka akuzuar babanë e fëmijëve, pra bashkëshortin se i kishte rrëmbyer ata në Gjermani dhe ishte larguar në drejtim të paditur.

Policia gjermane,ka kërkuar bashkëpunimin e homologeve spanjollë pasi një nga linjat e hapura të hetimit tregon faktin se babai i dy fëmijëve mund të ketë udhëtuar në Tenerife me fëmijët dhe po përpiqet të fshihen në ishull prej afro 7 muajsh..

Shoqata SOSdesaparecidos kërkon bashkëpunim të qytetarëve për të gjetur të dy fëmijët, 11-vjeçarin Kristian Toska me flokë ngjyrë kafe, me trup të dobët, dhe syze. Si dhe motrën e tij, Amantia Toska 10 vjeçe me flokët të gjatë, kaçurrelë ngjyrë kafe.

Familja, me origjinë shqiptare, jetonte në Gjermani por për shkak të mosmarrëveshjeve janë ndarë nga njeri-tjetri, ndonëse jo zyrtarisht në gjykatë.

