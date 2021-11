Mungesa e komunikimit mes një çifti për marrëdhëniet intime shpesh mund të çojë dhe në pakënaqësi ose ndarje. Kompleksi për të folur për intimitetin, dëshirat, lirinë seksuale sjell që partneri të jetë në kërkim të përmbushjes së nevojave dhe dëshirave të tyre të paplotësuara.

Në emisionin “Rudina” në Tv Klan ishte Zhaklin Lekatari e cila tregoi se gruaja shihet si nënë, si edukatore dhe jo si dikush që mund të shprehësh lirshëm dëshirat seksuale, kjo sepse duket sikur po zhvlerësohet figura e saj.

Fokusi i bisedës së saj ishte tek tradhtia në çift dhe seksualiteti i gruas të cilin vetëm ajo e ka në dorë sesi duhet të ndihet. Sipas blogeres, burrat ndihen më të plotësuar me një person jashtë jetës në çift.

Rudina Magjistari: Po në shkelje të kurorës martesore?

Zhaklin Lekatari: Edhe në shkelje të kurorës martesore mund të ndodhë por prapë nuk e kam kaq prezente pra unë po e tradhtoj gruan time sepse nuk ndjej kënaqësi nga ajo. Burrat tradhtojnë për mijëra arsye të ndryshme.

Rudina Magjistari: Edhe kur shkon çdo gjë shumë mirë me gruan?

Zhaklin Lekatari: Edhe kur shkon vaj shumë mirë. Edhe kur kanë marrëdhënie shumë të mirë seksuale me gruan. Ajo që kam vënë re te burrat shqiptarë, është një ngërç, pra një përjetim të seksualitetit të plotë me një person jashtë çiftit. Ndërsa me gruan një sjellje me korrekte dhe shumë më të ngurtë.

Pra unë këtë veprim ose aksion nuk e bëj sepse është gruaja ime dhe më duket sikur do e ul gruan time apo do e zhvlerësoj kur sillem me atë në një mënyrë të caktuar seksuale.

Dhe kjo është e trishtë sepse ti e dënon gruan tënde. Dënon seksualitetin e gruas. E vesh me rolin e nënës, me rolin e partneres, me rolin e edukatores, por që seksualitetin duhet ta jetojë deri në njëfarë pike.

Orgazma dua ta them patjetër që ka të bëjë edhe me partnerin tënd. Por është përgjejgjësi e jotja që ti të ndjesh kënaqësinë seksuale. Pra je ti që e njeh ciklin tënd seksual dhe gjatë marrëdhënies tënde e dërgon trupin tënd drejt asaj faze të arritjes së orgazmës.