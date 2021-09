Ish-kryeministri i Kosovës, Isa Msutafa ka thënë se për shkak të situatës në veri duhet të thirret Këshilli i Sigurisë.

Përmes një postimi në Facebook, Mustafa ka thënë se situata në veri është tepër serioze dhe e rrezikshme.

Sipas tij, në një situatë të tillë, krerët e shtetit duhet të jenë në Kosovë.

“Situata në veri të Kosovës është tepër serioze dhe e rrezikshme. Në një situatë të tillë , Presidentja, Kryeministri dhe Kryeparlamentari duhet të jenë në Kosovë.

Nuk mund të dërgojnë mesazhe, njëra nga New Yorku, tjetri nga Shkupi e nga Budapesti, kurse Njësitë Speciale të Policisë të Kosovës të mbesin të mbërthyera në Jarinje e Bërnjak nën kërcënimin e helikopterëve, avionëve e tanksave të Serbisë.

Kjo sjellje është joserioze dhe e pafalshme”, ka shkruar ai.

Mustafa thotë se presidentja duhet të thërras Këshillin e Sigurisë dhe të ndërmerren masat e nevojshme.

“Në momente të tilla do duhej të thirret Këshilli i Sigurisë nga Presidentja e vendit dhe të ndërmerren masat e nevojshme duke u koordinuar me partnerët tanë, SHBA, BE, KFOR-in dhe institucionet relevante në Kosovë”, tha ai.