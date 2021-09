Anëtari më i votuar i kryesisë së Partisë Demokratike, Gert Bogdani, konfirmon ambicien e kandidimit për Bashkinë e Tiranës përballë Erjon Veliajt në zgjedhjet e ardhshme.

Bogdani theksoi për gazetën “Panorama” se emri i tij ishte propozuar nga anëtarësia e Tiranës për të qenë kandidat për Bashkinë e kryeqytetit një vit më parë, kur u zhvillua procesi i selektimit të kandidatëve.

Ndërkohë, ai shprehet i gatshëm që nëse Basha do të mendonte njësoj si anëtarësia e Tiranës, të ndërmerrte sfidën për të rimarrë Tiranën.

“Sfida më e rëndësishme e radhës e Partisë Demokratike janë pa diskutim zgjedhjet lokale në tërësi e ato për Bashkinë e Tiranës në veçanti. Ka ardhur koha t’i jepet fund keqqeverisjes, sidomos asaj të kryeqytetit, që ka vështirësuar jetën e çdo qytetari, të djathtë e të majtë!

Në këtë kuadër dhe duke marrë parasysh faktin se gjatë procesit të propozimeve nga baza pjesa më e madhe e anëtarësisë së Tiranës e kanë propozuar emrin tim për Bashkinë e Tiranës, nëse lidershipi i PD-së do ta vlerësonte të arsyeshme këtë gjë, pa diskutim që nuk do t’i thosha jo kësaj sfide.

Gjatë gjithë jetës sime, si politike ashtu dhe jashtë politikës, i kam pranuar gjithmonë sfidat, pavarësisht vështirësive të tyre, dhe kam punuar me përkushtim për t’ia dalë me sukses, me vizionin për një të ardhme më të mirë për çdo shqiptar!

Në këtë rast përgjegjësia dhe detyra do të ishte edhe me e rëndësishme, sepse realisht Tirana meriton më shumë dhe është në një pikë në të cilën po shkatërrohet në çdo detaj”, deklaroi Bogdani.

