Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike ka marrë sot vendimin për ngritjen e një komisioni të përkohshëm që do të drejtojë PD-në deri në zgjedhjen e drejtuesve të rinj.

Ky komision do të drejtojë PD-në deri në 22 Mars të vitit të ardhshëm ku do të ketë një Kuvend Kombëtar të ri, për ndryshime të reja në statut. Ky komision do të njihet si Komisioni i Rithemelimit dhe do të hartojë të gjithë strategjinë e drjetimit të PD

LISTA E PLOTË: Agron Shehaj, Albana Vokshi, Aldo Bumçi, Arben Ristani, Belind Këlliçi, Blendi Himçi, Bujar Nishani, Çlirim Gjata, Edith Harxhi, Edi Paloka, Edmond Spaho, Eno Bozdo, Evi Kololari, Ervin Minarolli, Flamur Noka, Genc Deromemaj, Genc Pollo, Gent Strazimiri, Rigels Muçollari, Ivi Kaso, Keltis Kruja, Klevis Balliu, Ledina Mandija, Luan Baçi, Lorenc Luka, Mimoza Hajdarmataj, Oerd Bylykbashi, Sali Berisha dhe Tritan Shehu.

/a.r