Asnjë perspektivë për Ballkanin Perëndimor, ndërkohë që BE po mban veten peng këtu, thotë kryeministri Edi Rama në një intervistë për Ingrid Steiner-Gashi, gazetare e së përditshmes austriake ”Kurier”.

Pak kohë më parë, Edi Rama i krahasoi përpjekjet e Ballkanit Perëndimor për t’u bashkuar me BE me shfaqjen e teatrit absurd “Duke pritur Godonë”. Duke pritur për diçka që me sa duket nuk vjen kurrë – kjo ndjenjë zhgënjimi të thellë është përhapur në të gjithë rajonin.

Një shtysë e re për shtetet kandidate Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Kosova, Serbia, Mali i Zi dhe Bosnje-Hercegovina gjithashtu dështoi të vijë nga samiti i BE-së i krerëve të shteteve dhe qeverive në Slloveni.

Rama e përshkruan edhe këtë bilanc të zymtë: “Asgjë nuk do të ndryshojë në të ardhmen e afërt”.

”Kurier”: A e ndjeni që Shqipëria është e zhgënjyer? Reformat e kërkuara nga Brukseli janë kryer dhe ende BE nuk i është përgjigjur Shqipërisë për bisedimet e pranimit.

Edi Rama: Nuk jam i frustruar, por kam mësuar. Tani kam një ide tjetër për rregullat e lojës në BE dhe ne duhet t’i pranojmë ato. Njeriu nuk duhet të humbasë durimin dhe pasionin. Bëhet fjalë më shumë për funksionimin e Shqipërisë si një shtet i BE -së sesa për faktin që Shqipëria të jetë anëtare e Bashkimit Evropian.

”Kurier”: Cilat janë rregullat e lojës?

Edi Rama: Gjithmonë ka të bëjë me politikën e brendshme në njërin ose në shtetin tjetër anëtar të BE-së. Ajo që vlen sot nuk ka pse të zbatohet nesër. Ashtu si parashikimi i motit, ne ndërkohë kemi zhvilluar një teknikë që na ndihmon të deshifrojmë kalendarin zgjedhor në BE. Në varësi të profilit të një vendi, mund të pritet një ngadalësim i caktuar në procesin e zgjerimit të BE -së pas zgjedhjeve.

”Kurier”: Pra, para zgjedhjeve në Francë, në prill, nuk do të ketë asnjë lidhje me zgjerimin e BE?

Edi Rama: Problemi sot nuk është Franca, përkundrazi. Tani është bllokuar Bullgaria.

”Kurier”: A ndiheni si një lloj pengu i politikës kombëtare në vendet e BE-së?

Edi Rama: Nuk ndihem peng për asnjë çështje. BE-ja është peng këtu. Shtetet e BE-së nuk veprojnë në mënyrë eksplicite ndaj nesh, ato veprojnë në këtë mënyrë edhe ndaj vetvetes.

”Kurier”: BE dhe Ballkani Perëndimor. Si do ta lehtësoni frustrimin me paratë? A do të bëhet Shqipëria anëtare e BE-së brenda 10 viteve të ardhshme?

Edi Rama: Kjo nuk mund të parashikohet. Ajo që u thashë krerëve të tjerë të qeverive ishte që Shqipëria ishte vendi i fundit në Evropë që hoqi dorë nga komunizmi. Shqipëria do të jetë vendi i fundit në Evropë që do të heqë dorë nga ideali evropian, nëse të tjerët e kanë bërë këtë prej kohësh. Ne e bëmë atë zgjedhje dhe për herë të parë në historinë tonë patëm një zgjedhje të lirë. Ne duam të jemi anëtarë të Bashkimit Evropian. Së pari, për njerëzit tanë, dhe ne duam të jemi pjesë e kësaj familje.

”Kurier”: Pranimi në BE: një rrugë për askund për Ballkanin. A do të ishte e imagjinueshme edhe një lloj zgjidhjeje e pjesshme për Shqipërinë? Pra, jo për të qenë një anëtar i plotë i BE-së, por për t’u bërë pjesë e Zonës Ekonomike Evropiane si Norvegjia apo Zvicra?

Edi Rama: Jo, nuk është i negociueshëm. Shqipëria duhet të bëhet një shtet anëtar plotësisht funksional i BE-së. Ne jemi evropianë dhe askush tjetër nuk duhet ta konfirmojë këtë. Ne jemi të rrethuar nga kufijtë e BE-së – dhe pjesa tjetër e vendimmarrjes i takon asaj. Ajo ka të drejtë të thotë se si dëshiron që shtëpia e saj të menaxhohet. Nëse shtëpia juaj është rrëmujë, ne nuk mund të ankohemi se marrëdhënia juaj me ne është kaq e çrregullt. Sepse kaosi ishte atje më parë.

”Kurier”: Shumë shtete janë skeptike për zgjerimin e BE-së. Cila është përgjigjja juaj?

Edi Rama: Ju nuk jeni skeptik për zgjerimin e BE -së, por shqetësoheni për zgjedhjet tuaja. Në disa raste, ju u jeni dorëzuar të drejtave ekstreme. /ATSH

