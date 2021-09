Zef Mazi është aktualisht kryenegociator i Shqipërisë me Bashkimin Europian.

Një diplomat karriere, një ambasador i madh i Shqipërisë, një nga ikonat diplomatike të Shqipërisë prej dekadash, mund të jetë kandidat për ministër të Jashtëm.

Nëse kryeministri ia beson detyrën Zef Mazit si ministër i Jashtëm, Shqipëria do prezantohet në nivelin më ekselent diplomatik tash 30 vite demokraci.

Megjithatë mbetet që të vendosë kryeministri Rama.

Por flitet se do jetë një qeveri me emra VIP. Nesër Edi Rama do tregojë se kush do jenë në kabinetin e tij, mandat i tretë, të cilin asnjë kryeministër nuk e ka kapur, pra tre mandate rresht.

/Kohajone/