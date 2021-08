Prof. Dr. Kastriot Islami ka shpjeguar përse SHBA e ka lejuar Ramën që të “vjedhë” zgjedhjet nga 2017 deri më sot.

Sipas tij, ai është lejuar ta bëjë këtë gjë, që sot t’i gjendet krah SHBA-së për emigrantët afganë.

Se me logjikën e tij, nëse SHBA do t’ia jepte fjala vjen pushtetin Bashës, ky i fundit nuk do e mbështeste SHBA-në për emigrantët afganë!!!

Në fund, profesori paralajmëron se do reagojë edhe më fort, nëse kërcënohet nga mediat.

“Miq të dashur, besoj se tani jeni të qartë për gjithçka ka ndodhur, të paktën, nga 2017 deri më sot.

Përse është grabitur mandati i dytë dhe mandati i tretë; dhe përse grabitësi është mbështetur.

Përse kërcënohen kundërshtarët..

Përse mbështeten hajdutët, kriminelët, trafikantët që kanë uzurpuar pushtetin… e tjerë e tjerë.

Besoj se të gjitha pyetjet, shqetësimet e dyshimet tuaja marrin tani me këtë veprim përgjgjen e saktë.

Lërini komentet, lërini ndasitë, lërini pyetjet, lërini ironitë, dhe bëhuni serioze, por duke u bashkuar dhe vepruar… situata është katastrofike dhe rreziku i së ardhmes ju thërret. Kaq.

Unë do të reagoj edhe më fort nëse me kërcënojnë qelbësirat e medias, apo hajdutët e kriminelët e qeverisjes. Kaq.

Miqtë e mi të nderuar, pa veprim masiv dhe aktiv nuk ka dhe nuk do të këtë zgjidhje”, shkruan Prof. Dr. Kastriot Islami./ tema

g.kosovari