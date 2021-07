Luçio Rroko është 42-vjeçari i cili qëlloi tre herë me armë zjarri në ajër në Zvërnec të Vlorës, pas një konflikti të çastit me një familje. Ai tentoi që ta frikësonte familjen me të cilën kishte konflikt mirëpo terrorizoi të gjithë pushuesit në plazh.

Në njoftimin zyrtar, policia bën më dije se pasi ka qëlluar me armë, 42-vjeçari është larguar me shpejtësi, ndërsa efektivët janë në ndjekje të tij, duke krehur të gjithë zonën.

Njoftimi i plotë i policisë:

Vlorë; Qëlloi me armë zjarri në ajër pas një konflikti të çastit, identifikohet dhe shpallet në kërkim autori i dyshuar.

Më datë 22.07.2021, në Zvërnec, Vlorë, shtetasi L. RR., rreth 42 vjeç, dyshohet se pas një konflikti të çastit, ka qëlluar me armë zjarri në ajër dhe më pas është larguar me shpejtësi.

Pas marrjes së informacionit menjëherë në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë ku falë veprimeve të shpejta bënë identifikimin e autorit të dyshuar.

Shërbimet e Policisë po krehin zonën për kapjen e 42 vjeçarit si dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në konflikt.

Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

g.kosovari