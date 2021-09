Mbledhja e Grupit të Partisë Demokratike është shoqëruar me debate forta për vendimin e kryetarit, Lulzim Basha për të përjashtuar Sali Berishën.

Panorama.al ka zbardhur debatin me tone të larta në mbledhjen me dyer të mbyllura në PD.

Flamur Noka veç replikave me kryetarin, Lulzim Basha ka debatuar edhe me deputetin e Korçës, Ervin Salianji. Ky fundit ka theksuar se në rast se vendimi për Sali Berishën do hidhej në votim mes anëtarëve, atëherë 100% e tyre do votonte kundër përjashtimit të tij, madje dhe vetë Lulzim Basha.

Por në argumentin e tij, Salianji ka thënë se PD s’mund të fitojë zgjedhjet pa marrëdhëniet me SHBA. Sipas tij nëse marrëdhëniet me SHBA do të cenoheshin, atëherë ai ka deklaruar se do të linte mandatin e deputetit.

DEBATI ME DYER TE MBYLLURA

Flamur Noka: Ti zotëri ke marrë një vendim kundër 80% të anëtarësisë që e përçan anëtarësinë, ti e ke kaluar në heshtje.

Lulzim Basha: Këtë vendim e kam marrë dhe nuk ka më kthim pas. Kjo është kërkesë e aleatëve tanë. Dhe ti Flamur e di shumë mirë se nuk ka qenë një kërkesë nga zyrtarë të nivelit të ulët, të nivelit të tretë, por ka qenë nga kupola e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne nuk mund të dalim kundër partnerëve tanë. Për 3 muaj me radhë unë kam bërë gjithçka që të shmang sanksione të Berishës brenda kësaj partie dhe kam qenë në komunikim të vazhdueshëm me të.

Flamur Noka: Ky vendim përçan partinë dhe ti e di që 80% e anëtarëve të PD-së mbështesin liderin historik, se ti ke bërë testime dhe unë e di këtë. 10% të mbështesin ty dhe 10 për qind janë të pavendosur. Ti ke marrë një vendim kundër 80% të anëtarësisë, si mund të qëndrosh në krye të Partisë Demokratike kur ke 80% të anëtarësisë kundër.

Lulzim Basha: Unë këtë e bëra që të mos përçaj Partinë Demokratike. Kam ndjekur debatet e ditëve të fundit, pas vendimit për doktor Berishën dhe më vjen keq që ta them më shumë kam dëgjuar gjysmë të vërteta. S’do ta gjeni kurrë të thënë nga goja ime që ai ka qenë vendimi i jetës sime, kam thënë që është vendimi më i vështirë që kam marrë. Dhe i tillë ka qenë dhe nuk ka kthim pas. Sali Berisha e ka deklaruar publikisht se nuk ka nevojë që askush prej nesh të jetë avokat i tij, pasi është përfshirë në një betejë personale.

Flamur Noka: Partinë e ke përçarë. Partinë e ke rrokullisur nëpër hore të historisë. Do të ngelë në histori kjo që ke bërë. Nuk ka kthim pas përçarja. E di si shpëton nga përçarja? Ka vetëm një rrugë: i jepet anëtarësisë vendimi. Demokracia direkte zbatohet. Duke zbatuar demokracinë direkte, aty ke shpëtuar partinë. Sepse po vendosi anëtarësia që vendimi yt është i drejtë, edhe Sali Berisha e pranon, edhe partia gjen paqen.

Lulzim Basha: Unë e di që e kam kundër ndaj e bëra që të mos e përçaja PD-në. Asnjë forum i partisë nuk kishte pse të mblidhej për Berishën, sepse nuk e kemi përjashtuar nga asnjë strukturë e partisë, por është larguar përkohësisht nga Grupi Parlamentar.

Ervin Salianji: Pa diskutim që është një çështje që ka ndjeshmëri të madhe. Nëse flitet për konformizëm, ne jemi të konformuar vetëm me një gjë. Që ne nuk po japim betejë. Por po përpiqemi të japim më të mirën për interesin e demokratëve. Pra këtu nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë interes as të kryetarit të partisë dhe as të askujt tjetër. Ne duhet që të gjithë trashëgiminë e Berishës ta ruajmë. Thënë këtë, ne duhet të ngremë një pyetje: a ka një mundësi që të ruajmë marrëdhëniet me SHBA-në dhe të mos merret çvendimi?

Lulzim Basha: Jo, nuk ka.

Ervin Salianji: Unë personalisht, nëse do të ishte ky diskutimi, nëse nuk do të kishim marrëdhënie me SHBA-në dhe unë do të lija mandatin. Nuk do të gënjeja dot njerëzit. Nëse shtrohet diskutimi se do të jemi një parti pa marrëdhënie me Amerikën, do ta lija mandatin.

Flamur Noka: Po le të pyetet anëtarësia.

Ervin Salianji: Nëse shtrohet pyetja në anëtarësi, 100% do të jenë jo, përfshirë edhe Lulzim Bashën. Nuk e ka përjashtuar njeri nga PD-ja Sali Berishën. Nuk ka një përjashtim dhe nuk do të ketë përjashtim nga partia. Ndërkohë a do të shtrojmë pyetjen aty ku është thelbi kryesor: a doni të mbani marrëdhënie me SHBA? Kjo është e kushtëzuar. Ne jemi njerëz që marrim vota. Fitojmë dot ne pa partneritetin me SHBA-në? Demokratët janë me PD-në sepse është pro-amerikane. Sepse janë pro-perëndimorë.

Ne duhet t’i shterojmë të gjitha debatet me njëri-tjetrin dhe jo që të kalojë pa debat. Por t’i themi të vërtetat e plota. Të bashkohemi. Por jo të përdorim populizma. Ne nuk duhet që duke dëmtuar demokratët në kurriz të demokratëve të përfitojë ndonjë kredit politikisht. Kemi qenë në këtë sallë që të mos digjnim mandatet. Ndërkohë ata që ishin flamurtarë të djegies së mandateve dolën e thanë që nuk ishte vendim i duhur. Ndërkohë, një ndër ta, edhe unë që isha kundër, dola e fola pro djegies së mandateve, sepse ishte vendim kolegjial.

Flamur Noka (i drejtohet Bashës): Ore zotëri, po si mund të marrësh vendim kundër shumicës. Kujt i shërben ky vendim? Je i interesuar që ta shpëtosh partinë? Vendimin tënd hidhe në votë.

Lulzim Basha: Si ta hedh në votë?

Flamur Noka: Do mblidhen firmat dhe hidhe në votë në kongres, në referendum. /Panorama/

/b.h