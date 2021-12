Zyrtari amerikan do të takohet fillimisht rreth orës 11:00 me kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha.

Më pas, rreth orës 15:00, do të ketë një takim me ministren e Jashtme, Olta Xhaçka, ndërsa në orën 17:00, do të zhvillojë edhe një takim me kryeministrin Edi Rama, pa praninë e mediave.

Nderkohe qe me kryeministrin Rama, zyrtari i larte i SHBA Escobar pritet se do te konsumoje dhe nje darke pune./m.j