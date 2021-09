Legjislatura X parlamentare, që nis ditën e premte, do të dominohet nga juristët dhe ekonomistët. Teksa na ndajnë vetëm 5 ditë nga mbledhja e parë e konstituimit të Parlamentit, gazeta “Panorama” ka zbardhur formimin e 140 deputetëve që do të miratojnë ligjet në 4 vitet e ardhshme.

Sipas konstatimit nga CV-të e deputetëve, të premten në Parlament do të ulen gjithsej 31 deputetë, të cilët kanë përfunduar studimet për një nga drejtimet e juridikut. Duket se vëmendjen më të madhe te ligjet që do të bëhen në këtë legjislaturë e ka pasur Partia Demokratike. Ajo ka në Grupin e saj Parlamentar 14 deputetë që kanë përfunduar studimet për juridik. Po kaq do të ketë edhe Partia Socialiste (14), por nëse përllogaritet në përqindje, atëherë rezulton se PD ka një përqindje më të madhe deputetësh me formim juridik, pasi në zgjedhjet e 25 prillit PS mori 74 mandate ndërsa Partia Demokratike mori 59 mandate deputetësh. Ndërkohë, ndryshe duket situata në sektorin e ekonomisë. Referuar vendeve në Parlament duket se është Partia Socialiste, e cila do të jetë në qeveri, që e ka pasur më shumë fokusin e saj tek ekonomia.

Të premten në Parlament në radhët e socialistëve do të ulen 23 deputetë të cilët kanë përfunduar studimet për një nga degët e Ekonomikut. Ndërkohë që Partia Demokratike do të ketë në Parlament 12 deputetë të cilët kanë studiuar një nga degët e Ekonomikut. Një tjetër profesion që tregon edhe fokusin e secilës parti është edhe shëndetësia. Ndonëse zgjedhjet u zhvilluan në një vit pandemie, për Partinë Socialiste duket se gjithçka është në rregull në këtë sektor dhe numri i përfaqësuesve në Parlament është relativisht i ulët: 5 deputetë.

Ndërkohë për opozitën, që vazhdimisht ka bërë denoncime për keqmenaxhimin e situatës së pandemisë dhe shëndetësinë në tërësi, ka pasur një vëmendje më të shtuar në këtë aspekt. Kështu, opozita, e cila ka marrë 59 mandate në zgjedhjet e 25 prillit, do të ketë 6 deputetë që kanë studiuar për mjekësi, kundrejt 5 që kishte PS-ja, e cila do të ketë 74 deputetë në Parlament. Edhe Lëvizja Socialiste për Integrim i ka kushtuar vëmendje drejtësisë. Nga 4 deputetë që do të ketë në Parlament LSI-ja në këtë legjislaturë, 2 prej tyre kanë formim juridik. Ndërsa një tjetër është mjek dhe kryetarja e LSI-së ekonomiste.

PROFESIONET E TJERA

Në sallën e Parlamentit nuk do të mungojnë deputetët të cilët më herët kanë pasur eksperiencën e tyre në auditorë apo në klasa me nxënës. Nga verifikimi i bërë në CV-të e deputetëve rezulton se profesioni i mësuesve mund të renditet pas ekonomikut. Të dyja palët, si maxhoranca ashtu edhe opozita, kanë numër të limituar të atyre që kanë shërbyer si mësues. Megjithatë kompozimi i Parlamentit do të jetë i larmishëm, duke pasur ish-ushtarakë, veterinerë, inxhinierë apo edhe të rinj të cilët punën e parë që bëjnë kanë mandatin e deputetit.

PARTIA SOCIALISTE

Qarku Berat

Hatixhe Konomi Mësuesi

Bardhyl Kollçaku Ushtarak

Fadil Nasufi Mësuesi

Nasip Naço Juridik

Blendi Klosi Inxhinieri Elektronike

Qarku Dibër

Lavdrim Krrashi Politika Strehimi

Aurora Mara Juridik

Qarku Durrës

Milva Ekonomi Ekonomik

Alban Xhelili Ekonomik

Ergys Çyrbja Juridik

Klodiana Spahiu Mjekësi

Ilir Ndraxhi Inxhinieri Pyjesh

Rrahman Rrahja Inxhinieri Agrare

Lefter Koka Juridik

Edi Rama Pedagog Artesh

Qarku Elbasan

Evis Kushi Administrim Biznesi

Klevis Xhoxhi Juridik

Besion Ajazi Gazetari

Desantila Tahiraj Mjekësi

Saimir Hasalla Juridik

Florenc Spaho Mjekësi

Luan Duzha Ekonomik

Taulant Balla Shkenca Politike

Qarku Fier

Erion Braçe Ekonomik

Petro Koçi Mësuesi

Lindita Buxheli Ekonomik

Baftjar Zeqaj Gjeologji

Antoneta Dhima Ekonomik

Bujar Çela Veterinari

Ismet Beqiraj Kimi/biologji

Tatjana Piro Ekonomik

Mirela Pitushi Marketing

Qarku Gjirokastër

Mirela Kumbaro Përkthyese

Laert Duraj Ekonomik

Bledi Çuçi Juridik

Qarku Korçë

Enslemvera Zake Ekonomik

Blerina Gjylameti Ekonomik

Ilirian Pendavinji Mjekësi

Ilir Topi Ekonomist

Olta Xhaçka Shkenca Politike

Niko Peleshi Inxhinieri elektronike

Qarku Kukës

Gerta Duraku Ekonomik/ administrim Biznesi

Qarku Lezhë

Lindita Nikolla Matematikë

Eduard Ndreca Mësuesi

Shpresa Marnoj Ekonomik

Qarku Shkodër

Edona Bilali Ekonomik

Paulin Stërkaj Akademia e Policisë

Benet Beci Ekonomik

Qarku Tiranë

Luljeta Bozo Inxhinieri Ndërtimi

Mimi Kodheli Ekonomik

Ornaldo Rakipi Ekonomik

Ogerta Manastirliu Kimi/Biologji

Arben Ahmetaj Mësuesi/ Ekonomik

Ulsi Manja Juridik

Etilda Gjonaj Juridik

Arben Pëllumbi Inxhinieri Elektrike

Elisa Spiropali Ekonomik

Belinda Balluku Ekonomik

Toni Gogu Juridik

Etjen Xhafaj Diplomaci

Ermonela Velikaj Juridik

Xhemal Qefalia Juridik

Fatmir Xhafaj Juridik

Klotilda Bushka Juridik

Alqi Bllako Ekonomik

Eduart Shalsi Mësuesi

Qarku Vlorë

Pranvera Resulaj Ekonomik

Anduel Tahiraj Inxhinieri Elektronike

Vullnet Sinaj Shkolla e Bashkuar e oficerëve

Anila Denaj Ekonomik

Niko Kuri Mjekësi

Ilir Metaj Ekonomik

Damian Gjiknuri Juridik

Teuta Ramaj Mësuesi

PARTIA DEMOKRATIKE

Qarku Berat

Tomor Alizoti Studiues i Gjuhës Gjermane

Kasëm Mahmutaj Agronomi

Qarku Dibër

Xhelal Mziu Ekonomik

Kreshnik Çollaku Mësuesi (Gjuhë e Huaj)

Dhurata Çupi Juridik

Qarku Durrës

Edi Paloka Inxhinieri

Agron Duka Agronomi

Merita Bakiu Mësuesi

Oerd Bylykbashi Juridik

Ferdinant Xhaferi Inxhinieri Mekanike

Andia Ulliri Arsimi i Lartë (nuk specifikohet)

Qarku Elbasan

Gazment Bardhi Juridik

Flutura Açka Ekonomik

Lefter Hështenja Inxhinieri Ndërtimi

Dashnor Sula Juridik

Zheni Gjergji Mjekësi

Luçiano Boçi Doktor i Shkencave në Letërsi

Qarku Fier

Enkelejd Alibeaj Juridik

Eralda Bano Akademia e Arteve të Bukura

Saimir Korreshi Juridik

Luan Baçi Histori Gjeografi

Nustret Avdulla Administrim Biznesi

Ilda Dhori Mjekësi

Qarku Korçë

Edmond Spaho Ekonomik

Sorina Koti Ekonomik

Ervin Salianji Juridik

Bledjon Nallbati Marketing

Seladin Jakupllari Mjekësi

Qarku Kukës

Flamur Hoxha Juridik

Isuf Çelaj Fakulteti i Veterinarisë

Qarku Gjirokastër

Tritan Shehu Mjekësi

Qarku Lezhë

Mark Marku Gazetari

Agron Gjekmarkaj Pedagog

Lindita Metaliaj Juridik

Kastriot Piroli Akademia e Forcave Tokësore

Qarku Shkodër

Helidon Bushati Shkenca Politike

Emilja Koliqi Ekonomi/Finance

Ramadan Likaj Juridik

Greta Bardeli Juridik

Zef Hila Juridik

Qarku Tiranë

Lulzim Basha Juridik

Jorida Tabaku Menaxhim Biznesi

Alfred Rushaj Juridik

Albana Vokshi Inxhinieri, dega Tekstil

Sali Berisha Mjekësi

Agron Shehaj Ekonomi

Fatmir Mediu Inxhinieri, Gjeologji

Grida Duma Administrim Biznesi

Qarku Vlorë

Bujar Leskaj Ekonomik

Ina Zhupa Sh. Politike

Arbër Agalliu Ekonomik

Fatjon Veizaj Nxjerrje dhe Transport Nafte

PARTIA LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM

Qarku Tiranë

Erisa Xhixho Juridik

Petrit Vasili Mjekësi

Qarku Fier

Monika Kryemadhi Ekonomik

Qarku Shkodër

Flamur Çela Juridik

PARTIA SOCIAL DEMOKRATE

Qarku Shkodër

Gledis Çeliku Juridik

Meri Makiçi Mësuesi

Qarku Tiranë

Gertjan Deda Punë Sociale

/m.j