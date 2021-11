Kryetari i LSDM-së dhe kryeministri, Zoran Zaev do ta shtyjë dorëheqjen e tij deri në stabilizimin e vendit, bëjnë të ditur burime për “Fokus”. Kjo do të thotë se do të bëhet votëbesimi ndaj qeverisë.

Një nga argumentet për shtyrjen e dorëheqjes është mundësia që Maqedonia të fillojë negociatat me BE-në në dhjetor. Zaev pret që vendi të fillojë negociatat në dhjetor për shkak të mbështetjes së fortë ndërkombëtare.

LSDM e autorizon Zaevin edhe për të negociuar rritjen e shumicës parlamentare.

