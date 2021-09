Ambasadorja amerikane në Shqipëri, Yuri Kim ka mbërritur në selinë e Partisë Demokratike për të takuar kryedemokratin Lulzim Basha. Kim do të mbyllet sërish në selinë blu me kryedemokratin, kur kanë kaluar më shumë e dy muaj nga takimi i fundit me Bashën.

Nuk dihet ende se për çfarë do të bisedojnë Kim dhe Basha, por nuk përjashtohet mundësia e dhënies së një porosie tjetër nga SHBA-të apo diskutimi për lëvizjen e ish-kryeministrit Sali Berisha pas përjashtimit të tij nga grupi parlamentar. Ambasadorja Kim ishte në selinë e PD-së më 30 korrik, nga ku i vuri ultimatum Bashës për largimin e Berishës me fjalët: “Një parti nuk mund të ‘hajë bar’ për hir të një deputeti”. Nga ana tjetër, Berisha sot do të jetë në Vlorë, në takimin e tretë me demokratët.

Ai ka nisur një tur pas përjashtimit të tij nga grupi parlamentar i PD-së, më 9 shtator 2021. Basha dhe Berisha kanë hyrë në një përplasje me njëri-tjetrin ku ish-kryeministri e akuzon për shitje të interesave të PD, përfitime personale dhe bashkëpunim me Edi Ramën. Berisha kërkon të mbledhë dhe 1500 firma për të mbledhur Kuvendin Kombëtar të PD-së si dhe për të krijuar një referendum për të anuluar vendimin e Bashës.

