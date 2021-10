Deputeti Ferdinand Xhaferri, i ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, ka komentuar debatin e sotëm në Kuvend, mes Ramës dhe Bashës, duke e quajtur të një “stili anglo-sakson”.

Nga ana tjetër Xhaferri foli për humbjen e zgjedhjeve të 25 prillit, të cilën i’a faturoi ndër të tjera, edhe faktit që PD nuk e kishte në favor faktorin ndërkombëtar.

“Është fillimi i një debati anglo-sakson. Lideri i mazhorancës përplaset me liderin e opozitës. Kontrasti kishte të bënte me faktin që Basha u përpoq të qëndronte mbi argumenta, ndërsa Rama lunte me stilin e tij. Rama ishte në siklet.

Ju thatë, Ramës i duhet Basha. Ka qenë një periudhë kur thonim Nanos i duhet Berisha, por në 2005 doli tjetër gjë. Berisha dhe Nano janë lidrët historikë, por nuk janë të vetmit, ka ardhur një brez i ri politilkanësh. Basha është një njeri që i duhej Berishës, e gjeti si figurë për të drejtuar KOP-in.

A mund të fitonte PD, kur Sali Berishës i është bërë gati dosja për non-grata? Po them që PD, në vitin 2021, nuk e kishte në krah faktorin ndërkombëtar.

Humbëm sepse u bë masakër zgjedhorë. Nuk di që një parti politike, të shtojë numrin e votave pas 8 vite qeverisje. Më thuaj një rast të një partie politike që rrit votat pas dy mandateve qeverisje?“, tha ndër të tjera Xhaferri.

