Xhaçka me ambasadorin britanik: Bashkëpunim për të nxitur reformat

Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme, Olta Xhaçka, zhvilloi një takim me ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë, Alastair King-Smith.

Ambasadori King-Smith u shpreh lidhur me këtë takim se ‘këmbyen ide të shkëlqyera nga ministrja e Punëve të Jashtme Olta Xhaçka mbi prioritetet e reja të Qeverisë shqiptare ndërsa merr detyrën nën drejtimin e Kryeministrit Edi Rama dhe mbi bashkëpunimin me Mbretërinë e Bashkuar në Asamblenë Përgjithshme dhe në Këshillin e Sigurisë së Kombeve të Bashkuara për të përparuar me reformat, sigurinë, prosperitetin, veprimin për klimën, krizën e Afganistanit dhe marrëdhëniet dypalëshe.’