Deputeti Bujar Çela, me të cilin PD u revoltua pse postoi një foto të Enver Hoxhës për të uruar festën e Çlirimit, ka gjetur rastin të tallet me demokratët pas publikimit të fotos së Sali Berishës me Enver Hoxhën.

Ai ka postuar foton në grupin e Komisionit të Integrimit, por këtë radhë deputetët e PD kanë mbetur pa fjalë dhe i kanë kërkuar atij të mos i provokojë.

Normalisht nuk kanë çfarë thonë për foton dhe thonë se po provokohen.