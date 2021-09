Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç vijon të luajë politikën e vjetër për të mbajtur marrëdhënie të mira nga të dyja anët e botës.

Vuçiç thotë se Serbia aspiron anëtarësimin në BE dhe kjo është më e rëndësishmja, por shtoi se kjo nuk do të thotë se do t’i prishë marrëdhëniet me Rusinë e Kinën.

Sipas tij, jo gjithçka varet nga Serbia në këtë drejtim. Serbia ka pasur historikisht marrëdhënie të mira me Rusinë, teksa është në negociata me BE-në për anëtarësim./m.j