Të rinjtë e moshatarë të Mateos viktima e pafajshme, kërkojnë rikthimin e dënimit me vdekje. Ata shprehen se duhet të mblidhen firma në të gjithë vendin duke kërkuar drejtësi për 8-vjeçarin Mateo Vllasiu.

“ Të bëjmë atë që është më e mira për të gjithë ne, ndoshta dënim me vdekje, ndoshta dënim me burg përjetë. Merrni përsipër peticione për të mbështetur familjen e Mateos dhe për të vendosur rregulla në shtetin tonë për të parandaluar këto ngjarje. Në 24 orët e fundit kemi patur 4 raste të përdhunimit të fëmijëve. Ju bëj thirrje të na bashkoheni për peticionin dhe për të marrë firmat që të arrijmë aty ku familja e Mateos do të donte”-shprehet një protestuese.

“Për Mateon, denonconi vrasësit, denonconi çdo padrejtësi”-shkruhet në pankartat e të rinjve. Kujtojmë se qindra qytetarë po firmosin një peticion që kërkon dënim me vdekje për një vrasës, Klodian Çalamanin.

Kujtojmë se ngjarja e rëndë që tronditi mbarë opinionin p[ublik dhe jo vetëm, ndodhi paraditen e zezë të 16 nëntorit.

8-vjeçari Mateo Vasiu u vra dhe u gropos nga Klodian Çalamani më 16 nëntor, në një fshat të Fierit. Autori, ka qenë i dënuar më herët për pengmarrje.