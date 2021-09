Dita e enjte do të karakterizohet nga vranësira të shpeshta dhe intervale të shkurtra me kthjellime, por duke ju afruar mesditës do ketë zhvillim të vranësirave konvektive në zonat jugore dhe gjysmën Lindore duke sjellë shira afatshkurtër në këto zona ndërsa veriperëndimi mbetet me kthjellime dhe vranësira të herë pas hershme. Këto kushte atmosferike do të mbizotërojnë deri në mbrëmje kur moti përmirësohet përkohësisht.

Sipas MetoAlb, temperaturat e ajrit ulen me 2 gradë në mëngjes por edhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 12°C deri në 28°C. Era do fryjë e lehtë me shpejtësi deri 28 km/h, nga drejtimi Veriperëndimor ndërsa në det të hapur krijohet dallgëzim i ulët.

Rajoni dhe Europa

Europa Perëndimore dhe ajo Veriore vijojnë në ndikimin e qendrave ciklonare, KU vranësirat e dendura dhe rrebeshet e shiut shoqëruar me stuhi ere do jenë mbizotëruese. Po ashtu Lindja e Europës dhe Brigjet e Egjeut mbeten me shtrëngata shiu. Ndërsa me kthjellime vijojnë vendet e Europës Qendrore dhe Rajoni i Mesdheut.



Kosova

Kthjellime dhe vranësira do të karakterizojnë motin në Republikën e Kosovës deri pas – mesdite kur pritet zhvillim i vranësirave në zonat jugore-juglindore duke sjellë rrebeshe të izoluara shiu, më të dukshme në Gjilan dhe Gjakovë. Orët e pasdites sjellin përmirësim të dukshëm të motit duke ri-sjell kthjellimet në territorin e Kosovës.

Maqedonia e Veriut

Dita do të nis me kthjellime POR duke ju afruar orëve të mesditës priten zhvillim i vranësirave konvektive duke sjell rrebeshe shiu pothuajse në të gjithë republikën MV. Parashikohet që pasditja të sjellë përmirësim të motit dhe për pasojë kthjellimet do të jenë dominante.

g.kosovari