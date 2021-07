Teksa Vlora është prej 10 ditësh mes flakësh, ku po digjen mijëra hektarë pyje, për zv.ministren e mbrojtjes Dallëndyshe Bici nuk kemi një situatë jashtë kontrollit. Në një intervistë për Report Tv Bici ka deklaruar se nuk ka qenë e nevojshme përdorimi i helikopterëve ndërkaq ka pranuar se ata janë në remont.

Ndonëse perfekti i Vlorës ka kërkuar helikopterë për të “frenuar” flakët, nga ana tjetër zv.ministrja deklaron se nuk kemi një situatë jashtë kontrollit sakaq pranon se helikopteri është në remont dhe se do të përdoret atëherë kur sipas saj do të ketë nevojë.

“Unë e kam ndjekur nga afër operacionin kam qenë në Ksamil dhe tani jam në jug, në Ksamil ska qenë e nevojshme përdorimi i helikopterit ndërmjet forcave të armatosura. Ishin të mjaftueshme për të shuar flakët dhe parajamëruam një katastrofë që mund të ishte shumë e rrezikshme. Zgjidhja nuk janë helikopterët i kemi përdorur dhe në raste të tjera. Është në remont shumë shpejt do të jetë në gjendje pune, terreni është i vështire aty ku territory mund t ëmbuloht me mjete të tjera”, tha zv.ministrja në Report Tv.

“Ne nuk kemi asnjë situatë jashtë kontrollit i bëjnë thirrje perfektit të vlorës dhe të gjithë në Shqipëri të jenë të kujdesshëm në territorin e tyre. Nëse të gjithë instancat do të bashkëpunojnë me njëri tjetrin sdo ketë nevoje për këto situata, janë të parashikueshme situate e zjarrit në këtë periudhë të nxehtë. Deri tani është përballuar me burime njerëzore dhe mjete të tjera të përballueshme. E kam ndjekur gjithë natën operacionit e Ksamilit dhe falë punës u arrit që të izolohej zjarri për 7 orë e gjysmë. Nuk është çështje helikopterësh, helikopteri është në remont dhe do të përdoret atëherë kur duhet të përdoret. Do përdoret kur të jetë e nevojshme”.