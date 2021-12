Në datë 11 Dhjetor, pra ditën e shtunë Sali Berisha do të mbledhë Kuvendin që ka thirrur. Dy ditë përpara mbledhjes së Kuvendit, Shqipërinë do ta vizitojë zyrtari i lartë amerikan Gabriel Escobar, ku do të ketë takime me kryeministrin Edi Rama dhe kreun e PD-së, Lulzim Basha. Vizita e Gabriel Escobar në Tiranë vjen edhe në një moment kur SHBA ka njoftuar masat e reja që do të ndërmarrë kundër korrupsionit.

Deputeti demokrat Oerd Bylykbashi i ftuar në studion e “ABC LIVE” u shpreh se ai për çështjen e Sali Berishës di aq sa Lulzim Basha dhe sipas tij, SHBA nuk ka kërkuar përjashtimin e ish-kryeministrit nga grupi i PD-së.

“Kjo narrativë që i kanë kërkuar heqjen nga grupi parlamentar nuk është e vërtetë. Nuk e kanë kërkuar. Mbi këtë çështje unë di po aq sa zoti Basha. Është më komplekse se kaq, por nuk mund ta detajojmë këtu. Le të themi diçka, korrupsioni nuk mund të përdoret si armë, ka prova për këtë, dhe ato dërgohen në gjykata. Asnjë shtet nuk ndërhyn në zhvillimet e brendshme të një partie.

Përpjekja është edhe në interes të zotit Basha. Nuk ka PD të Bashës, partia është e jona. Nuk mund të ndërhyhet për të prishur një lëvizje që synon demokratizimin e PD-së. Kjo është një lëvizje që bazohet te vullneti i individëve që janë pjesë e kësaj” tha ai.

Por përpos Sali Berishës a rrezikojnë edhe njerëzit që janë në mbështetje të tij? Bylykbashi nuk mendon kështu. “Ja ku jam unë që kam mbajtur qëndrime shumë të forta në këtë cështje, i jam bashkuar lëvizjes jo për shkak të PD-së, por asaj që besoj se është kriza e rëndë dhe kjo që po ndodh tregon që sistemi imunitar i partisë reagoi, nuk është shembulli i vetëm i autokratizimit të Bashës për atë që bëri në 9 Shtator, që ishte përpjekja e fundit.

Ata me të cilët dialogoj përfshirë në ambasadën e SHBA nuk i kam dëgjuar këto. Mund t’ju them që përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar inkurajojnë këtë përpjekje për demokratizim të PD-së. Përfaqësues të rëndësishëm të komunitetit ndërkombëtar” tha ai.

Deputeti i PD-së premton surpriza pas ditës së shtunë. “Në 11 Dhjetor do të merren vendime të rëndësishme dhe në 12, Basha nuk do të ketë mundësi të marrë vendime. Në datë 11 miratohet statuti tjetër, të gjitha kompetencat centralizuese që ka marrë Basha ikin. Prisni se mund të ketë gjëra interesante” tha ai.

Për Kuvendin e korrikut që rikonfirmoi Bashën, Bylykbashi kishte akuza. “Anëtar të caktuar kanë votuar 20-30 herë. Vetëm për të arritur 80%-ça është bërë cdo gjë” tha ai. Ish-zv/ kryeministri në kohën e Berishës, Gazment Oketa tha se “Është shansi i fundit i Bashës për të gjetur një gjuhë për një Kuvend të vetëm”./m.j