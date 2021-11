Bashkia e Tiranës ka nisur prej disa ditësh një aksion të madh për pastrimin e zonës së Bregut të Lumit. Aksionit për të larguar mbetjet e hedhura pa kriter këtë të diel iu bashkuan edhe kryebashkiaku Erion Veliaj, kryetari i Bashkisë së Kamzës Rakip Suli si dhe ministrja e Turizmit dhe Mjedisit, Mirela Kumbaro.

Velija u bëri thirrje qytetarëve që të reflektojnë dhe të mos ndotin ambientin ku jetojnë.

“Ftesa për të gjithë qytetarët është: Kjo nuk fitohet me një aksion. Mos e bëni për Edi Ramën, mos e bëni për ministren, mos e bëni për kryetarin e bashkisë, por për fëmijët tuaj. Kur del fëmija dhe luan në një fushë me plehra, është ai i pari që impaktohet, është shëndeti i tij, është ajo që merr frymë, është ushqimi që ha”, vijoi më Veliaj, teksa paralajmëroi se do merren masa për këdo që ndot ambientin. “Ne do fillojmë të vëmë masa për të ruajtur fëmijën e banorit që hedh plehrat. Po vëmë masa, po gjobisim prindin, që të ruajmë fëmijën, sepse është e pamundur të vazhdohet kështu.”