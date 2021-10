Moti i keq goditi Greqinë ditën e djeshme dhe pasojet e rënda po ndihen edhe sot. Qeveria ka ndërhyrë menjëherë për të stabilizuar situatën, u morën masa parandaluese dhe zonat e “kuqe” u vendosën në gjithë vendin.

Sipas Protothema, Atika, si dhe disa zona të vendit, janë përballur që nga dje me një përkeqësim të madh të klimës, aty ku ra rwnw 140 milimetra shi brenda pak orësh, duke shkaktuar kaos edhe në rrugët kryesore.

Ndërkohë është shënuar viktima e parë nga përmbytjet që kanë përfshirë pjesën më të madhe të vednit fqinj. Një bari 69-vjeçar është viktima e parë e përmbytjeve dhe motit ekstrem në Greqi. Alarmi për zhdukjen e tij u dha pasi makina e tij u gjet e braktisur ku pas disa orësh trupi i tij u gjet në zonë e Mesochoria, shumë larg saj.

Trafiku dhe kalimi i automjeteve në Kifissos Avenue dhe Poseidonos Avenue po kryhet normalisht pasi ato u hapën rreth orës 06.30 të mëngjesit. Ata ishin planifikuar të liroheshin në orën 8 të mëngjesit, bazuar në masat paraprake të marra për t’u marrë me motin e ke, por u liruan një orë e gjysmë më parë. Pireu mbetet i mbyllur në Hamosternas, ndërsa ka probleme në Markopoulo, Nea Chalkidona dhe Avenue Poseidonos.

Me gjithsej 1,424 thirrje janë marrë që nga mëngjesi i djeshëm nga Qendra e Operacioneve të Brigadës së Zjarrit, kryesisht për pompimin e ujit, transportimin e njerëzve në një vend të sigurt, prerjen e pemëve dhe heqjen e objekteve.

Sa i përket Attikës, në total, që nga mëngjesi i djeshëm kur filloi fenomeni, Brigada e Zjarrit ka marrë 779 telefonata. 668 prej tyre kanë të bëjnë me pompimin e ujit nga shtëpitë, ndërtesat e zyrave, etj., 41 për prerjen e pemëve dhe dëmtimi i objekteve, 23 thirrje kanë të bëjnë me transportimin e njerëzve në vende të sigurta me makinë ose nga shtëpitë në rrezik ndërsa 42 telefonata që ata morën ishin për shpëtimin e njerëzve nga ashensorët për shkak të një ndërprerje të mundshme të energjisë që ndodhi në zonat e Atikës.

Sipas Brigadës së Zjarrit, ekuipazhet punuan me pompa gjatë gjithë natës për të nxjerrë ujin. Zjarrfikësit janë në terren duke ndihmuar në evakuimin e qytetarëve, ndërsa i kanë bërë atyre thirrje për kujdes.

“Ne kërkojmë qytetarëve që të jenë shumë të kujdesshëm dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve”, bën thirrje Departamenti i Zjarrfikësve.

Në Kifissos dhe Paraliaki është vendosur ndalimi i qarkullimit për të gjitha automjetet, ndërsa në disa zona si Elefsina, në qendër të Athinës, Kallithea, Koropi dhe zona e Renti ka ndërprerje të energjisë elektrike.