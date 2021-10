Vajza e Paul Walker, Meadoë ka kurorëzuar dashurinë e saj në martesë tre muaj pas fejesës me aktorin Louis Thornton-Allan. Ajo është shoqëruar për në altar nga miku i ngushtë i babait të saj, aktori i njohur Vin Diesel. Meadow ndau video në rrjetet sociale nga ceremonia e martesës.

Meadoë ka postuar në Instagram një video bardh e zi dhe i ka shkruar: “Ne jemi të martuar”. Videoja shfaqte Meadoë duke ecur me fustanin e nusërisë dhe duke shijuar udhëtimin me makinë me bashkëshortin e saj.

g.kosovari