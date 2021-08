Uragani Ida shkatërroi një pjesë të çatisë nga Spitali i Përgjithshëm Zonja e Detit në Galliano, Luiziana, të dielën.Për fat të mirë, shkruajnë mediat e huaja, autoritetet thanë se nuk kishin raporte të menjëhershme për të lënduar.

Siç thuhet më tej, pamjet e postuara në rrjetet sociale tregojnë një pjesë të madhe të çatisë duke u “copëtuar dhe copëtuar” ndërsa erërat e Ida kalonin nëpër Galliano, rreth 30 milje në veri të Gjirit të Meksikës dhe Port Fourchon, ku Ida arriti në tokë si një uragan i fuqishëm i Kategorisë 4.

Autoritetet thanë se erërat e uraganit janë aq të forta sa një tornado në zonë dhe paralajmëruan për dëmtime të mëtejshme “katastrofike” të erës dhe përmbytje ndërsa stuhia lëviz në brendësi drejt zonave më të populluara.

Ndërsa administratorët e spitalit u thanë mediave lokale se pacientët ishin zhvendosur në nivele më të ulëta të ndërtesës para se të ndodhte dëmi.

Përpara stuhisë, Guvernatori i Luizianës, John Bel Edwards tha se ishte veçanërisht i shqetësuar për dëmin që Ida mund të shkaktonte në spitalet që tashmë po luftojnë me pacientët me COVID-19.

