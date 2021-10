Për tetë dekada me radhë u përball me sfida e humbje të mëdha në jetë. Bejtush Gjergji, 15 ditë më parë humbi edhe bashkëshorten e tij të tretë. Nga ai moment, 83 vjeçari nga Podujeva thotë se jeta e tij u bë edhe më e vështirë.

Atij i kishin vdekur tri gratë me të cilat kishte ndarë jetën. Me bashkëshorten e tij të tretë, kishte një lidhje më të veçantë, dhe për rrjedhojë thotë se edhe dashuria ishte më e madhe.

“U kanë ma e mirë e ma e re, 10 vjet u kanë ma e re se unë. Këtë unazë e kam me gruan e tretë kur e kom marrë, këtë unazë nuk e hjek derisa të vdes”, shprehet ai.

Jetesa në vetmi është goxha e rëndë për të, nga halli se do të vdesë i vetëm, thotë se nëse do të gjente një grua do të martohej sërish.

“Po me gjetë e marr, po nuk më merr kërkush ma, sonte me gjetë e marr. Pare kom po nuk më vyjnë kurgjo”, shprehet ndër të tjera./Marrë nga ATV